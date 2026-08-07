Rodri transferindeki dönüm noktası Real Madrid yönetimini öfkelendirdi

İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'nin kariyerine Barcelona formasıyla devam etmeye yakın olması, futbol dünyasında hararetli tartışmalara yol açıyor. Daha önce basında «kraliyet kulübünün» futbolcunun kararını anlayışla karşıladığı ve ona saygı duyduğu yönünde haberler çıkmıştı. Ancak Sport gazetesinin aktardığı yeni ayrıntılar bu iddiaları tamamen yalanlıyor ve Madrid yönetimindeki ciddi hoşnutsuzluk ile öfkeye işaret ediyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Foot Mercato ve AS kaynak gösterilerek yayımlanan ilk bilgilere göre Real Madrid'in Rodri'nin tercihini anladığı ve gelecekte ona başarılar dilediği belirtilmişti. Gerçekte ise Florentino Pérez ve takımın teknik direktörü bu duruma oldukça öfkelenmiş durumda. Kulüp başkanının, neredeyse tamamlandığı düşünülen transferin suya düşmesinden büyük üzüntü duyduğu ifade ediliyor.

Yönetim ve Pérez hayal kırıklığına uğradı

Florentino Pérez'in başlangıçta bu orta saha oyuncusunu kadroya katmayı planlamadığı ortaya çıktı. Ancak Rodri'nin Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansı ve kulüpteki güvenilir temsilcileri José Ángel Sánchez ile Juni Calafat'ın ısrarlı çabaları sayesinde başkan fikrini değiştirdi ve transfere onay verdi.

Sánchez ve Calafat, yönetimi futbolcuyla anlaşmaya varıldığına ve her şeyin olumlu sonuçlanacağına ikna etmişti. Buna rağmen son anda durum keskin biçimde değişti ve Rodri, Barcelona ile görüşmelerini hızlandırdı. Bu gelişme Madrid kulübünün yönetiminde derin bir anlaşmazlığa yol açtı.

Seçim yarışı ve teknik direktörün tepkisi

Durumun daha da gerilmesine, Rodri'nin Real Madrid başkanlık seçimlerinde aday olan Enrique Riquelme'nin planları arasında gösterilmesi de neden oldu. Bu durum Florentino Pérez'in sert tepkisini çekerken, başkanın başlangıçta futbolcunun adaylığını reddetmeye bile çalıştığı belirtildi.

Takımın teknik direktörü José Mourinho da bu transferin kaçırılmasına büyük öfke duydu. Teknik adam ve kulüp yönetimi, en büyük rakiplerinin böyle bir avantaj elde etmesini ve planların suya düşmesini kabullenemiyor. Madrid ekibi artık yaz transfer dönemindeki stratejisini yeniden gözden geçirmek zorunda.