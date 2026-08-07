SpaceX, Teksas’taki Terafab tesisi için güneş panelleri yerine gaz santralleri kullanacak

Bloomberg’in haberine göre SpaceX, Teksas’ta kurulması planlanan Terafab yarı iletken tesisine elektrik sağlamak için doğal gazla çalışan elektrik santralleri inşa edeceğini açıkladı. Bu büyük sanayi projesi, yalnızca ileri teknoloji altyapısı değil, enerji tedariki konusunda da özgün bir yaklaşım gerektirmesiyle dikkat çekiyor. Uzmanlara göre yapay zekâ ve veri merkezleri için mikroçip üreten bu tür tesislerin enerji ihtiyacı, geleneksel şebekeler üzerinde aşırı yük oluşturmamalı. Techcrunch.com haber veriyor.

SpaceX’in enerji ve veri merkezlerini geliştirme biriminin başkanı Riley Trettel, çarşamba günü düzenlenen halka açık toplantıda şirketin proje için “kendi elektrik kapasitesini kendisinin getireceğini” vurguladı. Ayrıca bu kompleksin çok büyük akü bataryası dizilerini de barındırması bekleniyor. İlginç bir şekilde, ne Bloomberg’in raporunda ne de şirketin diğer resmî açıklamalarında tesis için kara tipi güneş enerjisinden yararlanılacağına dair tek bir söz yer aldı.

Elon Musk’ın enerji stratejisi ve gaz türbinleri

Güneş enerjisine aktif biçimde yatırım yapmasına rağmen SpaceX ve Tesla ’nın yöneticisi Elon Musk, son dönemde doğal gaza büyük önem veriyor. Özellikle Memphis’teki xAI veri merkezleri neredeyse tamamen bu fosil yakıtla çalışıyor. Ayrıca Musk kısa süre önce doğal gaz santrallerinde uzmanlaşmış bir şirket satın aldı ve SpaceX’in önümüzdeki üç yıl içinde 2,8 milyar dolar değerinde gaz türbinleri satın almayı planladığını açıkladı.

Terafab tesisi, Houston’ın yaklaşık 45 mil kuzeybatısındaki Grimes County’de inşa edilecek. Yakın zamanda gerçekleştirilen IPO ile 88,5 milyar dolar toplayan SpaceX, ilçe yönetiminden yüzde 100 vergi muafiyeti aldı. Bunun karşılığında şirketin 2030’a kadar en az 5 milyar dolar yatırım yapması ve 2035’e kadar en az 1.800 kalıcı iş yaratması gerekiyor. Ayrıca Teksas yönetimi bu proje için 30 milyon dolar teşvik sağlıyor.

Finansal göstergeler ve yapay zekâ patlamasının etkisi

Tesisin ilk aşamasının 16,8 milyar dolara mal olması bekleniyor; SpaceX daha önce bu maliyeti yaklaşık 55 milyar dolar olarak tahmin etmişti. Bu işletmenin temel amacı, SpaceX’e ve onun xAI iştiraki tarafından işletilen veri merkezlerine yönelik çipler üretmek. Yapay zekâ veri merkezlerinde başlayan küresel patlama, tüm sektörde yeni doğal gaz santralleri inşa edilmesine yönelik teklifleri keskin biçimde artırdı.

Bu talep, doğal gaz santrallerinin fiyatlarının yüzde 66 artmasına yol açtı. Son aylarda Google, Meta ve Microsoft gibi devler de benzer büyük projeler açıkladı. Teksas, bu tür kendi enerjisini üreten veri merkezleri için başlıca merkez hâline geldi ve eyalette 70 gigawatt’tan fazla kapasite planlanıyor.

Bu tür düzenekler, projenin hayata geçirilmesini hızlandırmayı ve tüketiciler için elektrik fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan endişeleri azaltmayı amaçlıyor. Bununla birlikte gaz türbinleri çevreye önemli miktarda kirletici madde salabilir. Örneğin SpaceX iştiraki xAI, ülkenin en kirli bölgelerinden birinde izinsiz doğal gaz türbinleri kullandığı gerekçesiyle dava edilmişti.