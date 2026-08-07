Airbnb şirketi yapay zekâ sayesinde yeni özellikleri daha hızlı sunuyor

Popüler seyahat hizmetleri platformu Airbnb, ürünlerini geliştirme ve test etme süreçlerinde yapay zekâ teknolojilerini aktif olarak kullanmaya başladı. ixbt.com'a göre şirket yöneticileri, yeni özellikleri oluşturma ve kullanıcılara sunma hızını önemli ölçüde artırdıklarını açıkladı. Bu değişiklikler hem şirketin iç operasyonlarında hem de müşteri hizmetleri sisteminde büyük bir dönüşüm yaratıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şirketin son mali sonuç toplantısında CEO Brian Chesky, yapay zekâ sayesinde fikir aşamasından uygulamaya geçiş süresinin yüzde 60 kısaldığını özellikle vurguladı. Bu yıl şimdiye kadar sunulan yeni özelliklerin ve iyileştirmelerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse yüzde 80 arttı. Bu başarılar; arama sistemi, kayıt işlemleri, rezervasyon ve ödeme süreçlerinin daha da geliştirilmesinin önünü açtı.

Arama ve müşteri desteğinde yapay zekâ

Tüketiciye yönelik arayüzde yapay zekâ özellikleri daha yavaş kullanıma sunulsa da Airbnb bu alanda kendine özgü bir yaklaşım benimsiyor. Şimdiye kadar yalnızca yorum özetleri ve ilanların öne çıkan özelliklerini göstermekle yetinen şirket, artık yeni yapay zekâ destekli arama özelliğini test etmeye başladı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, basit metin sorguları kullanarak kendilerine uygun konaklama seçeneklerini görsel biçimde arayabilecek.

Yeni arama sistemi, müşterilerin aşina olduğu geleneksel filtrelerin yerini zorunlu olarak almıyor. Şirket, özel bir düğme aracılığıyla yapay zekâ destekli aramaya geçiş imkânı sunuyor. Sonuçlar, yapay zekâ tarafından gerçek zamanlı olarak kişiselleştirilmiş sohbet biçiminde gösteriliyor. Ev sahipleri için çevrim içi kayıt süreçlerinin de önemli ölçüde hızlandığı belirtiliyor.

Müşteri desteği maliyetleri azaldı

Teknolojinin arka uç tarafında da önemli değişiklikler yaşandı. Airbnb, yapay zekâ destekli botunu Kuzey Amerika'da kullanıma sunduktan sonra bunu 50'den fazla dile genişletti ve yakın gelecekte sesli aramalarda da kullanıma sunmayı planlıyor. Günümüzde yapay zekâ aracısı yardımıyla başlatılan taleplerin yaklaşık yüzde 45'i, insan müdahalesi olmadan tamamen çözüme kavuşturuluyor.

Bu otomasyon süreçleri sonucunda şirketin her rezervasyon için yaptığı destek harcamaları yıllık bazda yüzde 16 azaldı. Brian Chesky'nin belirttiğine göre yapay zekâ, basit bir sohbet botu işlevinden ziyade seyahat ve arama alanlarındaki karmaşık görevleri çözmeye yönlendiriliyor. Bu da platformun gelecekte daha verimli çalışmasını sağlayacak.