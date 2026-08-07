Real neden Rodri transferinden vazgeçti? (Tüm detaylar)

Avrupa futbol piyasasında yazın en çok ses getiren transfer yarışlarından biri devam ediyor. Barcelona kulübü «Manchester City»nin 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Rodri için yaptığı ilk teklif reddedilmesine rağmen pes etmeye niyetli değil.

İçeriden bilgi veren gazeteci Ben Jacobs'un aktardığına göre Katalan ekibi, kısa süre içinde «şehir'liler»e geliştirilmiş yeni bir teklifle başvuracak.

45 milyon reddedildi: «Manchester City» ne kadar istiyor?

Kaynaklara göre Barcelona, deneyimli İspanyol orta saha oyuncusu için başlangıçta 45 milyon avro teklif etti. Ancak «Manchester City» yönetimi bu miktarı yetersiz bularak teklifi hemen reddetti.

Manchester ekibi yıldız oyuncusuna en az 75 milyon avro değer biçiyor. Bu rakama rağmen Barcelona transferi başarıyla tamamlayacağına inanıyor ve iyimserliğini koruyor.

Önemli detay: Rodri, Barcelona ile kişisel sözleşmesinin şartları konusunda tamamen anlaşmaya vardı.

Real Madrid bu transferden neden vazgeçti?

İspanya'nın prestijli Marca gazetesinin haberine göre Real Madrid, Rodri için yarıştan büyük ölçüde çekildi. Madrid ekibi, Manchester City'ye hiçbir zaman resmi teklif göndermedi.

Kulüp futbolcunun temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirse de Rodri, Barcelona'nın oyun tarzının ve takım içindeki atmosferin kendisine daha uygun olduğunu düşünüyordu.

Bu nedenle Real Madrid yönetimi transferin gerçekleşmemesini bir trajedi olarak görmüyor. Gazeteye göre Madrid kulübü kadrosunu neredeyse tamamladı ve yalnızca beklenmedik bir acil durumda yeniden transfer piyasasına girebilir.

Kritik aşama

Şu ana kadar Rodri'nin geleceğiyle ilgili herhangi bir resmi anlaşma açıklanmadı. Ancak Barcelona, yaz transfer dönemi kapanmadan önce İspanyol orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için tüm gücünü kullanmayı hedefliyor.

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