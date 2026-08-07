Federico Gatti sakatlandı: Savunmacı Inter karşılaşmasını kaçırabilir

·45·Spor
Federico Gatti sakatlandı: Savunmacı Inter karşılaşmasını kaçırabilir

Juventus'un stoperi Federico Gatti, fiziksel sorunları nedeniyle takım antrenmanına katılmadı. GOAL.com ve Tuttosport'un haberine göre futbolcu, yarın Inter'e karşı oynanacak hazırlık maçı öncesinde sağ uyluğunda hafif bir kas ağrısı yaşıyor. Bu konuya ilişkin Goal.com haber veriyor.

1998 doğumlu savunmacının yarınki karşılaşmada forma giyip giymeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor. Teknik heyetin son antrenmanın ardından oyuncunun durumunu değerlendirmesi ve nihai kararını vermesi bekleniyor. Bu durum, sezon öncesi hazırlık sürecinde büyük önem taşıyor ve takımın planlarında değişikliğe yol açabilir.

Transfer söylentileri ve sezon öncesi maçları

Torino basınına göre son dönemde futbolcuyla ilgili çok sayıda transfer söylentisi gündeme gelmişti. Özellikle Giovanni Manna ve Massimiliano Allegri yönetimindeki Napoli'nin oyuncuya olan ilgisi ciddi şekilde tartışılıyor. Buna rağmen Gatti, yaz dönemindeki hazırlık maçlarının tamamında ilk 11'de forma giyerek Basel, Standard Liège, Nice ve Chelsea karşısındaki performansıyla dikkat çekmişti.

Teknik direktör Luciano Spalletti, basın toplantısında futbolcunun durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Spalletti'ye göre üç veya dört oyuncu, antrenman yükü ve biriken yorgunluk nedeniyle bugünkü çalışmada yer almadı.

Spalletti'nin belirttiği üzere bu tür organizasyonları düzenlemek kolay değil ve ek yorgunluğa neden oluyor. Deneyimli teknik adam, önümüzdeki saatlerde durumun değerlendirileceğini ve oyuncuların toparlanma sürecinin nasıl geçtiğinin netlik kazanacağını da sözlerine ekledi.

Bundan sonra sağlık ekibinin raporu ve son antrenmanın sonuçları, Federico Gatti'nin Inter karşısındaki maçta forma giyip giymeyeceğini kesin olarak belirleyecek.

JuventusFederico GattiInterSerie ATransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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