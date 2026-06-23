Norveç, Haaland'ın dublesiyle Senegal'i mağlup etti

·31·Spor
Norveç, Haaland'ın dublesiyle Senegal'i mağlup etti

Norveç milli takımı, 2026 Dünya Kupası "A" grubunun ikinci turunda Senegal'i 3-2 mağlup etti. New York metropol bölgesinin New Jersey eyaletindeki stadyumda oynanan maçta Norveç adına Markus Holmgren Pedersen ve Erling Haaland goller attı. Senegal'in iki golünün sahibi ise Ismaïla Sarr oldu.

Skor 43. dakikada değişti. Markus Holmgren Pedersen Norveç'i öne geçirdi. İkinci yarının hemen başında, 48. dakikada Erling Haaland farkı ikiye çıkardı. Beş dakika sonra Ismaïla Sarr, Senegal'in ilk golünü kaydetti.

58. dakikada Haaland rakip kaleyi bir kez daha sarsarak dublesini tamamladı. Senegal maç sonuna kadar mücadele etti ve 90+3. dakikada Sarr'ın ikinci golüyle farkı bire indirdi. Ancak kalan sürede skor değişmedi.

İstatistiklere göre Senegal topa daha fazla sahip oldu. Afrika ekibinin topla oynama oranı yüzde 57, Norveç'in ise yüzde 43 oldu. Senegal 464 pasla yüzde 90 isabet oranı yakalarken, Norveç 347 pası yüzde 79 isabetle gerçekleştirdi.

Senegal rakip kaleye 17 şut çekerken, Norveç 12 şut denedi. İsabetli şutlarda iki takım da altışar ile eşitlik sağladı. Kornerlerde ise Norveç 5-4 üstünlük kurdu.

Norveç 13 kez, Senegal ise beş kez faul yaptı. Karşılaşmada sarı veya kırmızı kart gösterilmedi. Senegal futbolcuları dört kez ofsayta düşerken, Norveç'te böyle bir durum yaşanmadı.

Bu sonucun ardından Norveç, iki maçta topladığı altı puanla grupta ikinci sıraya yerleşti. Fransa da altı puana sahip ancak averajla birinci sırada bulunuyor. Senegal ve Irak ise henüz puanla tanışamadı.

NorveçSenegalErling HaalandMarkus Holmgren PedersenIsmaïla SarrDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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