Fransa, Mbappe'nin dublesiyle Irak'ı mağlup etti

·48·Spor
Fransa, Mbappe'nin dublesiyle Irak'ı mağlup etti

Fransa milli takımı, 2026 Dünya Kupası A Grubu'nun ikinci turunda Irak'ı 3-0 mağlup etti. Philadelphia'daki stadyumda oynanan maçta Kylian Mbappe duble yaparken, diğer gol Ousmane Dembele'den geldi.

Skor 14. dakikada değişti. Mbappe, Irak ağlarını sarsarak Fransa'yı öne geçirdi. İkinci yarıda 54. dakikada bir gol daha atan Mbappe'nin ardından, 66. dakikada Dembele üçüncü golü atarak maçın sonucunu belirledi.

Fransa maç boyunca rakip kaleye 19 şut çekti ve bunlardan beşi isabetliydi. Irak ise dört şut denese de hiçbirini kaleye göndermeyi başaramadı.

Topla oynama oranında da Fransa üstünlük kurdu. Fransa %56 topla oynama oranına sahipken, Irak'ta bu oran %44 oldu. Fransızlar 586 pası %91 isabetle gerçekleştirirken, Irak 420 pası %86 isabetle yaptı.

Fransa sekiz, Irak ise dört kez faul yaptı. Irak'tan bir futbolcu sarı kart gördü; kırmızı kart çıkmadı. Kornerlerde Fransa 4-2'lik üstünlük sağladı.

Bu galibiyetle Fransa, iki maçta topladığı altı puanla A Grubu'nda liderliğe yükseldi. Norveç de altı puana sahip ancak averajla ikinci sırada yer alıyor. Senegal ve Irak henüz puanla tanışamadı.

FransaIrakKylian MbappeOusmane DembelePhiladelphiaDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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