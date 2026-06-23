Türkiye ve Güney Kore Milli Takımlarının Karşılaştırıldığı Video Yayldı

·46·Spor
Türkiye ve Güney Kore Milli Takımlarının Karşılaştırıldığı Video Yayldı

Türkiye Milli Takımı'nın turnuvada mağlubiyet alarak veda etmesinin ardından sosyal medyada bir video hızla yayıldı. Videonun alt kısmında Güney Koreli futbolcuların antrenmanı, üst kısmında ise Türkiye Milli Takımı oyuncularının hazırlık süreci gösteriliyor.

Video aracılığıyla iki takımın antrenman disiplini karşılaştırılıyor. Türk taraftarlar, Milli Takım oyuncularını sahadaki sonuçlar ve hazırlık seviyeleri nedeniyle sert bir şekilde eleştiriyor.

Bazı bloggerlar durumu mizahla yorumlayarak, "Türkiye Milli Takımı'nda en çok çalışan kim?" sorusuna "Berber" yanıtını veriyor. Bu ironi, futbolcuların saha içi performanstan ziyade dış görünüşlerine daha fazla önem verdikleri yönündeki eleştirilerle ilgili.

Türkiye Milli TakımıGüney KoreFutbolAntrenmanSosyal Medya
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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