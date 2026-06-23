Kylian Mbappe ve Lionel Messi Arasındaki Yarış: Fransız Yıldız Rekorlar Hakkında Konuştu

Fransa milli takım kaptanı Kylian Mbappe, Dünya Kupası'ndaki performans konusunda Lionel Messi ile yaşanan rekabet hakkındaki tartışmalara son noktayı koydu. Irak karşısında attığı iki golle skor katkısı veren forvet, turnuvadaki gol sayısını 16'ya çıkararak efsanevi Miroslav Klose ile eşitlendi. Goal.com'un haberine göre.

Philadelphia'da oynanan ve şiddetli gök gürültüsü nedeniyle iki saatten fazla süre duraklayan maçta Fransa 3-0 galip geldi. Bu başarı, Didier Deschamps'ın öğrencilerine erkenden play-off bileti getirdi. Kylian Mbappe ile birlikte Ousmane Dembele de takımının gollerini kaydetmeyi başardı.

Bu karşılaşma, Mbappe için Fransa milli takımındaki 100. maç olarak tarihe geçti. Şu anda Dünya Kupası tarihinin en iyi golcüleri listesinde Brezilyalı Ronaldo'yu (15 gol) geride bırakan oyuncu, artık sadece Lionel Messi (13 değil, 18 gol) ve rekor sahibi Miroslav Klose'nin ardından geliyor. ESPN'in haberine göre futbolcu, kişisel başarılardan ziyade takım başarısının önemini vurguluyor.

Kişisel Rekabet ve Rekorlar Hakkında

"Messi ile aramda herhangi bir savaş veya düşmanlık yok. Leo gol attı, atıyor ve atmaya devam edecek. Onun ne yaptığıyla ilgilenmiyorum, aksi takdirde kendime gereksiz baskı kurarım ve daha fazla çalışmak zorunda kalırım. Ben sadece kendi takımıma odaklanıyorum", dedi Real Madrid forveti Mbappe.

Fransız yıldızın sözlerine göre, gol sayısının artmasıyla zirveye yaklaşmak doğal bir durum, ancak turnuva tablosundaki yükseliş ve takımın bir sonraki aşamaya geçmesi onun için öncelikli görev olmaya devam ediyor. Şu anda Mbappe'yi Messi'nin mutlak rekorundan sadece iki gol ayırıyor.

Milli takım teknik direktörü Didier Deschamps da öğrencisinin yeteneklerini yüksek şekilde değerlendirdi. Deschamps'a göre Kylian Mbappe, uzun süre daha üst düzeyde futbol oynayabilir ve mevcut tüm rekorları kırabilir. Teknik direktör; Mbappe, Messi ve Cristiano Ronaldo gibi fenomen futbolcuların seviyesinin sıra dışı olduğunu kabul etti.

"Rekorlar kırılmak içindir. Kylian 100 maç eşiğini geçti ve gol atmaya devam edecek. Messi veya Ronaldo gibi uzun yıllar oynayıp oynamayacağını bilmiyorum ama sahada olduğu sürece rekorları daha da yukarı taşımaya muktedirdir", diye ekledi Deschamps.

Bu galibiyet ve Mbappe'nin harika formu, Fransa milli takımının bir sonraki şampiyonluk için ana adaylardan biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Mbappe'nin her hareketiyle dünya futbol tarihini yeniden yazması, bu yıldızlar arasındaki dolaylı rekabeti izlemeyi futbolseverler için büyük bir ilgi odağı haline getiriyor.