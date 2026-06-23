Neymar Milli Takıma Dönüyor: Brezilya Yıldızının İskoçya Maçında Sahaya Çıkması Bekleniyor

Brezilya milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu Neymar, uzun bir aranın ardından kadroya geri döndü. Dünya futbol kamuoyu şu anda onun fiziksel durumu ve milli takıma ne kadar katkı sağlayabileceği konusunda hararetli tartışmalara girmiş durumda. Brezilyalı yıldızın, Dünya Kupası grup aşamasının belirleyici maçında İskoçya'ya karşı sahada olması bekleniyor. Goal.com haberine göre bildiriyor.

Goal.com'un haberine göre Neymar, sakatlığını tamamen atlattı ve Kuzey Amerika'daki ilk iki maçı kaçırdıktan sonra antrenmanlara geri döndü. Brezilya milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin onu Miami'deki kritik maç için kadroya dahil etmesi ve deneyimli forvetin maça yedek kulübesinde başlaması tahmin ediliyor. Brezilya için bu karşılaşma, C grubundaki liderliğini korumak adına büyük önem taşıyor.

Siyasi Gerilimler ve Eleştiriler Altında Dönüş

Neymar'ın dönüşü sadece spor çevrelerinde değil, siyasi arenada da yankı uyandırdı. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, yakın zamanda Belo Horizonte'deki bir etkinlikte Neymar'ı "uzaktan çalışan futbolcu" olarak nitelendirerek fiziksel durumuyla ilgili şakalar yaptı. Bu tür eleştirilerin, futbolcunun eski başkan Jair Bolsonaro ile olan yakın ilişkileriyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Ancak siyasi görüşlerden bağımsız olarak, birçok Brezilyalı taraftar İskoçya maçında Neymar'ın tecrübesine güveniyor. Takımın orta saha oyuncusu Lucas Paqueta da Neymar'ın dönüşünün takım içi atmosfere olumlu yansıdığını vurguladı. Paqueta'ya göre Neymar, bu formayla devasa bir tarih yazdı ve varlığı genç futbolcular için büyük bir motivasyon kaynağı.

İstatistikler ve Şüpheler

Buna rağmen uzmanlar, Neymar'ın mevcut form durumu konusunda şüphelerini dile getiriyor. Gerçeklere bakıldığında, Neymar 18 Ekim 2023'teki Uruguay maçından beri profesyonel düzeyde çok az süre aldı. Son dönemde sadece 45 maça çıkabildi ve 17 gol atmayı başardı.

Bu istatistikler, milli takıma çağrılmasının daha çok geçmişteki hizmetlerinin bir karşılığı olduğu yönündeki fikirleri tetikliyor. Ancak Neymar seviyesindeki futbolcular, tek bir pozisyonla maçın kaderini değiştirme yeteneğine sahiptir. Brezilya milli takımının İskoçya karşısında net bir galibiyet alması ve gruptaki birinciliğini garantilemesi için Neymar'ın sahaya çıkması psikolojik bir üstünlük sağlayabilir.

Şu an tüm gözler Miami'ye çevrilmiş durumda. Neymar dördüncü Dünya Kupası'nda gerçek bir kahramana mı dönüşecek, yoksa sadece fiziksel hazırlığı düşük onursal bir futbolcu olarak mı kalacak; bunu önümüzdeki saatlerdeki karşılaşma gösterecek.