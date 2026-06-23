Neymar Milli Takıma Dönüyor: Brezilya Yıldızının İskoçya Maçında Sahaya Çıkması Bekleniyor

·110·Spor
Neymar Milli Takıma Dönüyor: Brezilya Yıldızının İskoçya Maçında Sahaya Çıkması Bekleniyor

Brezilya milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu Neymar, uzun bir aranın ardından kadroya geri döndü. Dünya futbol kamuoyu şu anda onun fiziksel durumu ve milli takıma ne kadar katkı sağlayabileceği konusunda hararetli tartışmalara girmiş durumda. Brezilyalı yıldızın, Dünya Kupası grup aşamasının belirleyici maçında İskoçya'ya karşı sahada olması bekleniyor. Goal.com haberine göre bildiriyor.

Goal.com'un haberine göre Neymar, sakatlığını tamamen atlattı ve Kuzey Amerika'daki ilk iki maçı kaçırdıktan sonra antrenmanlara geri döndü. Brezilya milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin onu Miami'deki kritik maç için kadroya dahil etmesi ve deneyimli forvetin maça yedek kulübesinde başlaması tahmin ediliyor. Brezilya için bu karşılaşma, C grubundaki liderliğini korumak adına büyük önem taşıyor.

Siyasi Gerilimler ve Eleştiriler Altında Dönüş

Neymar'ın dönüşü sadece spor çevrelerinde değil, siyasi arenada da yankı uyandırdı. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, yakın zamanda Belo Horizonte'deki bir etkinlikte Neymar'ı "uzaktan çalışan futbolcu" olarak nitelendirerek fiziksel durumuyla ilgili şakalar yaptı. Bu tür eleştirilerin, futbolcunun eski başkan Jair Bolsonaro ile olan yakın ilişkileriyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Ancak siyasi görüşlerden bağımsız olarak, birçok Brezilyalı taraftar İskoçya maçında Neymar'ın tecrübesine güveniyor. Takımın orta saha oyuncusu Lucas Paqueta da Neymar'ın dönüşünün takım içi atmosfere olumlu yansıdığını vurguladı. Paqueta'ya göre Neymar, bu formayla devasa bir tarih yazdı ve varlığı genç futbolcular için büyük bir motivasyon kaynağı.

İstatistikler ve Şüpheler

Buna rağmen uzmanlar, Neymar'ın mevcut form durumu konusunda şüphelerini dile getiriyor. Gerçeklere bakıldığında, Neymar 18 Ekim 2023'teki Uruguay maçından beri profesyonel düzeyde çok az süre aldı. Son dönemde sadece 45 maça çıkabildi ve 17 gol atmayı başardı.

Bu istatistikler, milli takıma çağrılmasının daha çok geçmişteki hizmetlerinin bir karşılığı olduğu yönündeki fikirleri tetikliyor. Ancak Neymar seviyesindeki futbolcular, tek bir pozisyonla maçın kaderini değiştirme yeteneğine sahiptir. Brezilya milli takımının İskoçya karşısında net bir galibiyet alması ve gruptaki birinciliğini garantilemesi için Neymar'ın sahaya çıkması psikolojik bir üstünlük sağlayabilir.

Şu an tüm gözler Miami'ye çevrilmiş durumda. Neymar dördüncü Dünya Kupası'nda gerçek bir kahramana mı dönüşecek, yoksa sadece fiziksel hazırlığı düşük onursal bir futbolcu olarak mı kalacak; bunu önümüzdeki saatlerdeki karşılaşma gösterecek.

NeymarBrazilWorld CupCarlo AncelottiFootball News
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Real Madrid Savunmayı Güçlendirmek İstiyor: Jose Mourinho Arsenal Yıldızının PeşindeReal Madrid Savunmayı Güçlendirmek İstiyor: Jose Mourinho Arsenal Yıldızının PeşindeBugün, 17:36Eski futbolcu: Ronaldo Özbekistan maçında rahatlıkla duble yaparEski futbolcu: Ronaldo Özbekistan maçında rahatlıkla duble yaparBugün, 17:36Lionel Messi yine kahraman: Arjantin Milli Takımı Avusturya'yı mağlup ettiLionel Messi yine kahraman: Arjantin Milli Takımı Avusturya'yı mağlup ettiBugün, 17:18Ünlü Spor Yayını Portekiz — Özbekistan Maçı İçin Tahminde BulunduÜnlü Spor Yayını Portekiz — Özbekistan Maçı İçin Tahminde BulunduBugün, 17:11Houston'daki Özbek taraftarlar büyük bir futbol şöleni düzenledi (video)Houston'daki Özbek taraftarlar büyük bir futbol şöleni düzenledi (video)Bugün, 17:04Portekizli futbol menajeri: Ronaldo henüz en iyi formunda değilPortekizli futbol menajeri: Ronaldo henüz en iyi formunda değilBugün, 16:35
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor