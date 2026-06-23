Declan Rice, Harry Kane hakkında: "Onunla aynı takımda oynamak benim için büyük bir onur"

İngiltere Milli Takımı ve Arsenal orta saha oyuncusu Declan Rice, milli takımdaki takım arkadaşı Harry Kane hakkında yüksek övgülerde bulunarak, deneyimli forvetle aynı sahada ter dökmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirtti. Şu anda Dünya Kupası grup aşamasında mücadele eden "Three Lions" kampında Kane, sadece gol kralı değil, aynı zamanda takım disiplinini sağlayan temel lider olarak öne çıkıyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Goal.com'un haberine göre, İngiltere Milli Takımı, Hırvatistan karşısında alınan 4-2'lik galibiyetin ardından bir üst tura çıkma konusuna iyice yaklaştı. Söz konusu maçta duble yapan 32 yaşındaki Harry Kane, Dünya Kupaları'ndaki gol sayısını 10'a çıkararak efsanevi Gary Lineker'e yetişti. Gana ile oynanacak bir sonraki maç ise Kane için milli takımdaki 116. karşılaşma olacak ve David Beckham'ı geride bırakarak en çok maça çıkan futbolcular listesinde üçüncü sıraya yükselecek.

Takım arkadaşının profesyonelliğine değinen Declan Rice, gelecekte çocuklarına Harry Kane ile birlikte oynadığı için gururla anlatacağını söyledi. Rice'ın sözlerine göre, Bayern Münih forveti hem antrenmanlarda hem de maçlarda yüksek seviyesini sergileyerek genç futbolculara örnek oluyor.

Liderlik ve deneyim faktörü

"Çok şanslıyım. Birincisi, o bizim kaptanımız, ikincisi ise her gün çalışkanlığıyla örnek oluyor. Bayern'de veya İngiltere formasıyla sergilediği sonuçlar benim için şaşırtıcı değil, çünkü antrenmanlarda da durmaksızın gol atıyor. Böyle bir forvetle aynı takımda olmak gerçek bir onur", diye ekledi Rice.

Kaptanlık sorumluluğu sadece sahadaki hareketlerle sınırlı kalmıyor. Kane, takımda rehavetin önüne geçmek amacıyla futbolcuları dikkatli olmaya çağırıyor. Özellikle Euro 2020, 2022 Dünya Kupası ve Euro 2024 turnuvalarında, ilk maçtaki galibiyetin ardından ikinci maçta beraberlik alınması şeklindeki tatsız geleneği hatırlattı.

İngiltere Milli Takımı, Gana ile Massachusetts eyaletindeki "Foxborough" stadyumunda karşı karşıya gelecek. Thomas Tuchel'in öğrencileri bu maçta galip gelirlerse, erken olarak play-off biletini garantileyebilirler. Gana Milli Takımı, Carlos Queiroz yönetiminde fiziksel olarak güçlü bir oyun sergilese de, İngilizler şu anda hücum hattında oldukça etkili bir performans gösteriyor.

Eğer İngiltere galip gelir ve eş zamanlı olarak oynanacak Hırvatistan ile Panama maçında İngilizler lehine bir sonuç alınırsa, takım son tur öncesinde L grubunda liderliği garantileyecek. Bu da play-off aşaması öncesinde as oyuncuların dinlendirilmesine olanak sağlayacak.