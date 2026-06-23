Portekiz — Özbekistan: Muhtemel Kadrolar Açıklandı

Özbekistan milli takımı bugün, 23 Haziran'da, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Tarihi mücadele Taşkent saatiyle 22:00'de başlayacak.

Bu karşılaşma milli takımımız için özel bir önem taşıyor. «Beyaz Kurtlar», dünya futbolunun yıldızlarıyla dolu Portekiz'e karşı onurlu bir sonuç almak için mücadele edecek.

Maç öncesinde her iki takımın muhtemel ilk 11'leri açıklandı.

2026 Dünya Kupası. Grup Aşaması, 2. Tur

Portekiz — Özbekistan

Portekiz'in muhtemel kadrosu:

Costa, Cancelo, Dias, Mendes, Veiga, Neves, Vitinha, Fernandes, Neto, Felix, Cristiano Ronaldo.

Özbekistan'ın muhtemel kadrosu:

Yusupov, Husanov, Abdullayev, Ashurmatov, Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullayev, Fayzullayev, O'runov, Shomurodov.

Muhtemel kadrolara bakıldığında, Portekiz'in Cristiano Ronaldo liderliğindeki güçlü hücum hattıyla sahaya çıkması bekleniyor.

Özbekistan cephesinde ise Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev ve Oston O'runov hücumdaki temel umutlar olacak. Savunma hattında Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov ve Abdulla Abdullayev'in performansı kritik önem taşıyor.

«Beyaz Kurtlar», top rakipteyken disiplini korumaya, rakibin hızlı ataklarını durdurmaya ve kontra ataklarda fırsatları değerlendirmeye çalışacak.

Tüm gözler bugün saat 22:00'de başlayacak olan Portekiz — Özbekistan karşılaşmasına çevrildi.