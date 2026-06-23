Joao Cancelo, Cristiano Ronaldo ve Neymar'ı savundu: "Kimseye hiçbir şeyi kanıtlamak zorunda değiller"

Portekiz milli takım savunmacısı Joao Cancelo, Dünya Kupası kapsamında eleştirilerin odağında olan takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ve Brezilya yıldızı Neymar hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Deneyimli savunmacı, her iki futbolcunun da futbol tarihinde çoktan silinmez izler bıraktığını ve yeteneklerinin sorgulanmasının asılsız olduğunu belirtti. Goal.com'un haberine göre,

son zamanlarda medyada Cristiano Ronaldo'nun form düşüklüğü ve Neymar'ın sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması sert bir şekilde tartışılıyor. Ancak Joao Cancelo, bu tür olumsuz yaklaşımları sadece bir "şov" olarak nitelendirdi. Sözlerine göre, futbolcuların elde ettiği başarılar her türlü eleştirinin üzerindedir.

"Neymar veya Cristiano'nun kimseye bir şey kanıtlaması gerektiğini düşünmüyorum. Yetenekleri ve futbolda elde ettikleri sonuçlar zaten her şeyi anlatıyor. Tüm bu konuşmalar sadece gürültüden ibaret. Hem Cristiano hem de Neymar kim olduklarını ve ülkeleri için ne anlam ifade ettiklerini çok iyi biliyorlar", diye aktarıyor Goal.com.

Tarihi başarılar ve sakatlıkların gölgesindeki eleştiriler

Cristiano Ronaldo, yakın zamanda Lionel Messi ile birlikte altı Dünya Kupası'na katılan az sayıdaki futbolcudan biri oldu. Ayrıca, 2003'teki çıkışından bu yana attığı 143 golle, erkekler düzeyinde uluslararası arenada tüm zamanların en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Neymar ise 128 maçta attığı 79 golle Brezilya milli takım tarihinin en golcü ismi olarak kabul ediliyor.

Buna rağmen Neymar, Ekim 2023'te aldığı ağır sakatlığın ardından uzun süre tedavi gördü. Birçok uzman, fiziksel durumunun eski seviyesinde olmadığını belirterek Brezilya milli takımına çağrılmasını sorgulamıştı. Ancak Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, Neymar'ın kadroya dönmeye hazır olduğunu doğruladı.

Portekiz milli takımı, grup aşamasındaki kritik maçta Özbekistan ile karşı karşıya gelecek, ardından Kolombiya ile sahaya çıkacak. Brezilya ise İskoçya ile güçlerini çarpıştıracak. Her iki takım için de grupta liderliği korumak ve play-off aşamasına daha rahat bir yolla çıkmak için galibiyet hayati önem taşıyor.

Joao Cancelo'ya göre futbol dünyası, Ronaldo'nun uluslararası rekorlarını ve Neymar'ın Brezilya futboluna yaptığı devasa katkıyı takdir ederek onlara mutlak saygı göstermelidir. Günümüzde bu iki yıldız etrafındaki gürültüler, sadece onların nüfuzunun ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesidir.