Kevin De Bruyne Belçika Milli Takımı'nın Başarısızlığından Endişeli

·48·Spor
Kevin De Bruyne Belçika Milli Takımı'nın Başarısızlığından Endişeli

Belçika Milli Takımı kaptanı Kevin De Bruyne, Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'ndaki kötü başlangıcın ardından takım arkadaşlarını ciddi şekilde uyardı. "Kırmızı Şeytanlar", grup aşamasının ilk iki maçında galibiyet alamayınca turnuvadan erken elenme riskiyle karşı karşıya kaldı. Turnuvanın favorilerinden biri olarak görülen takımın bu duruma düşmesi futbol dünyası için beklenmedik bir gelişme oldu. Goal.com haberine göre,

Rudi Garcia'nın yönettiği ekip, İran ve Mısır karşısında beraberliklerle yetinerek sadece iki puan toplayabildi. En üzücü olanı ise, Belçika futbolcularının henüz rakip kaleye tek bir gol bile gönderememiş olmasıdır; Mısır maçındaki tek gol, rakip savunmacı Mohamed Hany'nin kendi kalesine attığı goldü. Goal.com'un haberine göre Kevin De Bruyne, takımdaki iç atmosfer ve sahadaki hatalar hakkında açık konuştu.

Hatalar ve Psikolojik Baskı

"Çok fazla çocukça hata yaptık ve üzerimizde gereksiz bir baskı hissettik," dedi De Bruyne, Gazzetta'ya verdiği röportajda. İran maçında çok sayıda şut çekmelerine rağmen şansın yanlarında olmadığını belirtti. Özellikle Mehdi Taremi tarafından atılan golün ofsayt nedeniyle iptal edilmesi, Belçikalıları mağlubiyetten kurtarmıştı.

Şu anda Napoli forması giyen 34 yaşındaki oyun kurucu, kendisinin ve Romelu Lukaku'nun fiziksel olarak en üst formda olmadıklarını itiraf etti. Ancak, tecrübesinin ve liderlik yeteneklerinin takımı bu zor durumdan çıkaracağına inanıyor. Kevin'a göre, büyük turnuvalarda moral hızla değişebilir ve şimdi irade gösterme zamanı.

Altın Nesil'in Son Şansı

Belçika futbolunun "altın nesli"nin temsilcileri olan Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku arasındaki bağ, yıllarca takımın temelini oluşturdu. Ancak son maçlar, bu tandemin eski verimliliğini kaybettiğini gösteriyor. Lukaku'nun gol kısırlığı nedeniyle taraftarlar ve uzmanlar, Charles De Ketelaere gibi daha genç oyunculara şans verilmesi gerektiğini savunuyor.

Buna rağmen Kevin De Bruyne, kişisel ilişkileri bir kenara bırakıp tüm odağın takım hedefine yöneltilmesi gerektiğini vurguluyor. Orta saha oyuncusu, "Görevimizi yerine getiremiyoruz ama bunu düzeltme şansımız var," diyerek sözlerini tamamladı. Belçika Milli Takımı, play-off turuna yükselebilmek için gruptaki son maçta maksimum sonucu almak zorunda.

BelçikaKevin De BruyneRomelu LukakuDünya KupasıFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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