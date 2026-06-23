Luis Suarez, Lionel Messi hakkında: «Onu tanımlamaya kelimeler yetersiz kalır»

Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda bir başka tarihi başarıya imza atarak futbol dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Yakın dostu ve Inter Miami'deki takım arkadaşı Luis Suarez, Arjantinli yıldızın bu başarıları hakkında görüşlerini paylaşarak onu dünyanın eşsiz futbolcusu olarak nitelendirdi. Goal.com haberine göre.

Turnuvanın ilk aşamalarında Lionel Messi, Avusturya Milli Takımı kalesine iki gol atarak Arjantin'in galibiyetini sağlarken, aynı zamanda Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Goal.com'un haberine göre, Messi'nin Dünya Kupaları'ndaki gol sayısı 18'e yükseldi ve Alman efsane forvet Miroslav Klose'nin kırdığı rekoru tazeledi.

Luis Suarez verdiği röportajda, Messi'nin sadece sahadaki becerilerinin değil, aynı zamanda psikolojik durumunun da önemli olduğunu vurguladı. Uruguaylı forvet, «Onu hem bir futbolcu hem de bir izleyici olarak tanımlamaya kelimeler yetersiz kalır. Onu yakından tanıyan bir dost olarak, Leo'nun mutlu olduğunu ve Dünya Kupası'ndan keyif aldığını görmek benim için en büyük mutluluktur» dedi.

Tarihi rekor ve duygusal baskı

Lionel Messi için bu turnuva sadece sportif sonuçlar değil, aynı zamanda kişisel sınavlarla da geçiyor. Cezayir'e karşı oynanan maçta (3:0) hat-trick yapan futbolcu, gollerden sonra gözyaşlarını tutamamıştı. Bilindiği üzere, babası Jorge Messi şu anda ağır bir hastalıkla mücadele ediyor ve hastanede tedavi görüyor.

Buna rağmen Messi, sahada en iyi oyunlarını sergilemeye devam ediyor. Arjantin Milli Takımı savunmacısı Lisandro Martinez de kaptana destek vererek, tüm takımın onun etrafında kenetlendiğini belirtti. Martinez'e göre, şu anki durumda Leo'nun kendini yalnız hissetmemesi ve futboldan keyif alması çok önemli.

Lisandro Martinez, «Onu kimseyle kıyaslamaya gerek yok. Zirvede tek başına duruyor. Sadece onun Arjantinli olmasıyla ve bizimle birlikte olmasıyla gurur duyuyorum. Onun her dakikasının tadını çıkarmalıyız» diye ekledi.

Hatırlatmak gerekirse, Lionel Messi liderliğindeki Arjantin Milli Takımı, bu Dünya Kupası'nın ana favorilerinden biri olarak görülüyor. Messi ise her maçta yeni rekorlar kırarak «tarihin en iyi futbolcusu» konumunu sağlamlaştırıyor. Taraftarlar ve uzmanlar, onun bu formunu korumasının takımı bir kez daha şampiyonluğa taşıyacağına inanıyor.