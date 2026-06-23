Arsenal ve Juventus'un eski yıldızı Aaron Ramsey teknik direktörlük kariyerine başladı

·2·Spor
Arsenal ve Juventus'un eski yıldızı Aaron Ramsey teknik direktörlük kariyerine başladı

Galler futbol tarihinin en parlak temsilcilerinden biri olan ve uzun yıllar boyunca Londra'nın Arsenal ile Torino'nun Juventus kulüplerini temsil eden Aaron Ramsey beklenmedik bir karar verdi. 35 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıklayarak hemen teknik direktörlük alanına adım attı. Yeni görev yeri İngiltere'nin Oxford United kulübü olacak. Bunu Goal.com haber veriyor.

Oxford United yönetimi, Aaron Ramsey'nin takımın yeni teknik direktörü olarak atandığını resmen onayladı. Edinilen bilgilere göre, Galli uzman, bu pozisyon için yürütülen kıyasıya seçim sürecinde birçok adayı geride bırakarak kulüp sahipleri üzerinde olumlu bir izlenim bıraktı. Bu atama, Ramsey için teknik direktörlükteki ilk ciddi ve kalıcı görevi olacak.

Deneyim ve yeni hırslar

Kariyeri boyunca Arsène Wenger ve Massimiliano Allegri gibi dünya futbolunun efsanelerinin altında oynayan Ramsey, onlardan edindiği bilgi ve deneyimi artık pratikte uygulamayı hedefliyor. İngiltere Championship'te mücadele eden Oxford United, onun stratejik bakış açısını ve modern futbola yaklaşımını yüksek takdirle karşıladı.

Atamanın ardından verdiği ilk röportajda Ramsey şunları söyledi: “Oxford United'ın teknik direktörü olarak atanmak benim için büyük bir onur ve ayrıcalıktır. Kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmeler sırasında buradaki büyük hırsı ve başarıya olan tutkuyu hissettim. Bu fırsat beni çok heyecanlandırıyor”.

Ramsey'nin sözlerine göre, teknik direktörlük kariyerine uzun yıllardır hazırlandı. Yüksek baskı altındaki maçlar ve prestijli turnuvalardaki deneyimi, takımda profesyonel bir çalışma ortamı oluşturmasına yardımcı olacak. Galli uzman, takıma yüksek standartlar, çalışkanlık ve katı bir disiplin kültürü getirmeyi amaçlıyor.

Kulüp yönetiminin güveni

Oxford United başkanı Dusan Bogdanovic, Ramsey ile yapılan görüşmenin ilk dakikalarından itibaren onun hedeflerinin kulübün uzun vadeli planlarıyla uyumlu olduğunun anlaşıldığını belirtti. Kulüp yönetimi, genç ve fikirleri olan bir teknik direktörün takımı yeni bir aşamaya taşıyacağına olan güvenini dile getirdi.

“Takımımızın bir sonraki gelişim aşamasını şekillendirebilecek bir lider arıyorduk. Aaron her aşamada bizi etkiledi ve kulübü ileriye taşıyabilecek doğru kişi olduğuna eminiz”, diye ekledi Bogdanovic.

Hatırlatmak gerekirse, Aaron Ramsey futbolcu olarak Arsenal formasıyla üç kez İngiltere Kupası'nı kazandı ve Juventus ile İtalya şampiyonluğu yaşadı. Artık zengin deneyimini saha dışında, teknik direktörlük koltuğunda sergilemesi bekleniyor.

Aaron RamseyArsenalJuventusOxford UnitedFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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