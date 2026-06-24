Cristiano Ronaldo Özbekistan'a attığı golle yeni bir rekora imza attı

·70·Spor
Cristiano Ronaldo Özbekistan'a attığı golle yeni bir rekora imza attı

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı futbolcular sıralamasında ikinci sıraya yükseldi. Portekiz milli takımının forveti, 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan ağlarını sarstığında 41 yaşındaydı ve 4 aylıktı.

Bu alandaki rekor, Kamerun milli takımının eski futbolcusu Roger Milla'ya ait. Milla, 1994 Dünya Kupası'nda Rusya'ya karşı oynanan maçta 42 yaş 1 aylıkken gol atmıştı.

Sıralamada üçüncü sırada Portekiz'in bir diğer temsilcisi Pepe yer alıyor. Pepe, 2022 turnuvasında İsviçre kalesini 39 yaş 9 aylıkken havalandırmıştı.

Lionel Messi ise dördüncü sıraya yerleşti. Arjantin kaptanı, 2026 Dünya Kupası'nda Avusturya'ya karşı gol attığında 38 yaşındaydı ve 11 aylıktı.

Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı futbolcular:

• Roger Milla — 42 yaş 1 ay
• Cristiano Ronaldo — 41 yaş 4 ay
• Pepe — 39 yaş 9 ay
• Lionel Messi — 38 yaş 11 ay
• Gunnar Gren — 37 yaş 7 ay
• Cuauhtémoc Blanco — 37 yaş 5 ay
• Felipe Baloy — 37 yaş 4 ay
• Marko Arnautović — 37 yaş 1 ay
• Obdulio Varela — 36 yaş 9 ay
• Martin Palermo — 36 yaş 7 ay

Cristiano RonaldoLionel MessiRoger MillaPepeWorld Cup
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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