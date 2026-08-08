Milan kadro temizliğine devam ediyor: Tomori ve Fofana satış listesinde

Milan kulübünde teknik direktör Ruben Amorim, gelecekteki projesinde yer vermeyi düşünmediği futbolcularla yolları ayırma sürecini başlattı. GOAL.com’un haberine göre Chelsea karşısında Fofana ve Fikayo Tomori bir dakika bile forma giymedi. Portekizli teknik adam kadronun gereğinden fazla kalabalık olduğunu açıkça söylemiş ve önümüzdeki günlerde nihai kararların alınacağını vurgulamıştı. Yedek kulübesinde kalan iki futbolcu artık yeni takım bulmak zorunda. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Ruben Amorim, basın toplantısında takımda değişiklikler olacağını ve kimlerin takımda kalacağını futbolculara bizzat bildireceğini söylemişti. Cumartesi günkü karşılaşmada ise bu sözler sahada karşılık buldu. İkinci yarıdaki çok sayıda oyuncu değişikliğine rağmen İngiliz savunmacı ve orta saha oyuncusu yedek kulübesinden oyuna giremedi. Bu durum, teknik direktörün söz konusu futbolculara güvenmediğini ve onların transfer listesine konulduğunu açıkça gösterdi.

Savunmadaki değişiklikler ve Tomori’nin değeri

Fikayo Tomori’nin satılması, Milan’ın savunma hattında yeni boşluklar açmasına ve kadroyu güçlendirmesine olanak sağlayacak. Amorim, savunmanın merkezinde liderlik yapabilecek, geriden oyunu iyi kurabilen ve uluslararası deneyime sahip bir futbolcu görmek istiyor. Yönetim, İngiliz oyuncu için en az 15 milyon euro talep ediyor ve kısa süre içinde oyuncunun menajeriyle görüşmelere başlayacak.

Tomori için taliplerin sayısı da giderek artıyor. Coventry ve Newcastle ilk ilgilerini gösterirken Juventus, onu Lukumi için alternatif plan olarak takip ediyor. Ayrıca yabancı kulüplerden de yeni görüşmeler gelmesi bekleniyor ve transfer döneminin son günlerinin hareketli geçeceği kesin.

Fofana’nın durumu ve diğer talipler

Fofana dosyasında da Ruben Amorim ve teknik ekibi nihai kararını verdi. Monaco’nun eski futbolcusu için Milan yönetimi en az 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi. Fransız orta saha oyuncusuna İngiliz kulüpleri arasında Crystal Palace ciddi ilgi gösteriyor ve transfer yarışında öne çıkıyor.

Pierre-Emile Højbjerg Newcastle’a transfer olursa Marsilya kulübü de Fofana’yı kadrosuna katmak için harekete geçebilir. Milan şu anda futbolcularını transfer piyasasında aktif şekilde satmaya ve yeni finansal olanaklar yaratmaya çalışıyor.