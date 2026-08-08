Ferran Torres Barcelona'ya Veda Edip Paris'e Gitmek İstiyor

İspanya'nın Barcelona kulübünün forveti Ferran Torres, mevcut yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. ESPN'in haberine göre 26 yaşındaki futbolcu, Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain ile kişisel sözleşme şartlarında şimdiden anlaşmaya vardı. Bu bilgiyi Goal.com haber veriyor.

Bu transfer gerçekleşirse Torres, bir dönem İspanya millî takımında teknik direktörlüğünü yapan Luis Enrique'nin yönetiminde yeniden forma giyme fırsatı bulacak. Paris ekibinin teknik heyeti, hücum hattını güçlendirmek amacıyla özellikle İspanyol futbolcunun hizmetleriyle yakından ilgileniyor.

Barcelona'nın Tutumu ve Mali Çıkarları

Barcelona ile mevcut sözleşmesinin sona ermesine yalnızca bir yıl kalması, kulüp yönetimini futbolcunun geleceği konusunda hızlı bir karar almaya zorluyor. İspanya şampiyonu, Paris Saint-Germain'in talep edilen bonservis bedelini ödemesi hâlinde oyuncuyu bırakmaya hazır olduğunu belirtti.

Hatırlanacağı üzere Ferran Torres, 2021 yılında yaklaşık 55 milyon avro karşılığında Manchester City'den Barcelona'ya transfer olmuştu. Başlangıçta kanat oyuncusu olarak görev yapan futbolcu, son sezonlarda santrfor pozisyonuna uyum sağlayarak takımına önemli goller kazandırdı.

Hansi Flick'in Takımındaki Değişiklikler ve Yeni Adımlar

Robert Lewandowski'nin MLS ekibi Chicago Fire'a transfer olmasının ardından teknik direktör Hansi Flick'in hücum hattındaki seçenekleri azaldı. Torres'in ayrılması, Barcelona'yı üst düzey yeni bir forvet arayışını hızlandırmaya zorlayacak.

Kulüp, öncelikli hedef olarak Atlético Madrid'in forveti Julián Álvarez'i değerlendiriyordu. Ancak başkent ekibinin yıldızını satmak istememesi, Katalan devini dikkatini başka seçeneklere çevirmeye itebilir. Torres ise ABD'deki tanıtım turu sırasında yaz aylarında takımdan ayrılabileceğinin sinyalini vermişti.

Ferran Torres, beş sezon boyunca Barcelona formasıyla toplam 207 maça çıkıp 65 gol attı. Geçen sezon 49 maçta 21 kez rakip fileleri havalandırırken, ondan önceki sezonda 45 karşılaşmada 19 gol kaydetti.