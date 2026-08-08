Ferran Torres Barcelona'ya Veda Edip Paris'e Gitmek İstiyor

·46·Spor
Ferran Torres Barcelona'ya Veda Edip Paris'e Gitmek İstiyor

İspanya'nın Barcelona kulübünün forveti Ferran Torres, mevcut yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. ESPN'in haberine göre 26 yaşındaki futbolcu, Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain ile kişisel sözleşme şartlarında şimdiden anlaşmaya vardı. Bu bilgiyi Goal.com haber veriyor.

Bu transfer gerçekleşirse Torres, bir dönem İspanya millî takımında teknik direktörlüğünü yapan Luis Enrique'nin yönetiminde yeniden forma giyme fırsatı bulacak. Paris ekibinin teknik heyeti, hücum hattını güçlendirmek amacıyla özellikle İspanyol futbolcunun hizmetleriyle yakından ilgileniyor.

Barcelona'nın Tutumu ve Mali Çıkarları

Barcelona ile mevcut sözleşmesinin sona ermesine yalnızca bir yıl kalması, kulüp yönetimini futbolcunun geleceği konusunda hızlı bir karar almaya zorluyor. İspanya şampiyonu, Paris Saint-Germain'in talep edilen bonservis bedelini ödemesi hâlinde oyuncuyu bırakmaya hazır olduğunu belirtti.

Hatırlanacağı üzere Ferran Torres, 2021 yılında yaklaşık 55 milyon avro karşılığında Manchester City'den Barcelona'ya transfer olmuştu. Başlangıçta kanat oyuncusu olarak görev yapan futbolcu, son sezonlarda santrfor pozisyonuna uyum sağlayarak takımına önemli goller kazandırdı.

Hansi Flick'in Takımındaki Değişiklikler ve Yeni Adımlar

Robert Lewandowski'nin MLS ekibi Chicago Fire'a transfer olmasının ardından teknik direktör Hansi Flick'in hücum hattındaki seçenekleri azaldı. Torres'in ayrılması, Barcelona'yı üst düzey yeni bir forvet arayışını hızlandırmaya zorlayacak.

Kulüp, öncelikli hedef olarak Atlético Madrid'in forveti Julián Álvarez'i değerlendiriyordu. Ancak başkent ekibinin yıldızını satmak istememesi, Katalan devini dikkatini başka seçeneklere çevirmeye itebilir. Torres ise ABD'deki tanıtım turu sırasında yaz aylarında takımdan ayrılabileceğinin sinyalini vermişti.

Ferran Torres, beş sezon boyunca Barcelona formasıyla toplam 207 maça çıkıp 65 gol attı. Geçen sezon 49 maçta 21 kez rakip fileleri havalandırırken, ondan önceki sezonda 45 karşılaşmada 19 gol kaydetti.

Ferran TorresBarcelonaParis Saint-GermainLuis EnriqueTransferler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Trump’ın UFC’deki iki favori dövüşçüsü belli oldu: Kim onlar?Trump’ın UFC’deki iki favori dövüşçüsü belli oldu: Kim onlar?Bugün, 14:45Arsenal, Martin Zubimendi transferi için devasa bir fiyat belirlediArsenal, Martin Zubimendi transferi için devasa bir fiyat belirlediBugün, 14:38Sindarov, Gukesh’in zayıf noktasını açıkladı: «En güçlü hâline hazırım»Sindarov, Gukesh’in zayıf noktasını açıkladı: «En güçlü hâline hazırım»Bugün, 14:25Hansi Flick, Ferran Torres’in transferi hakkındaki söylentilere yanıt verdiHansi Flick, Ferran Torres’in transferi hakkındaki söylentilere yanıt verdiBugün, 14:17Vinícius Júnior, Real Madrid ile sözleşmesini uzattıVinícius Júnior, Real Madrid ile sözleşmesini uzattıBugün, 13:53Arsenal, Vinícius transferinden vazgeçip Marcus Rashford’u kadrosuna katabilirArsenal, Vinícius transferinden vazgeçip Marcus Rashford’u kadrosuna katabilirBugün, 13:33
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)