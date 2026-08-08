Barcelona yıldızı PSG’ye gidiyor: “sansasyonel” transferin detayları!

·276·Spor
Barcelona yıldızı PSG’ye gidiyor: “sansasyonel” transferin detayları!

Barcelona ve İspanya Millî Takımı’nın forveti Ferran Torres kariyerine Fransa Ligue 1’de devam etmeye çok yakın. PSG, son Dünya Kupası finalinde galibiyet golünü atan golcüyü kadrosuna katıyor.

İspanya’nın prestijli Marca gazetesinin haberine göre taraflar, anlaşmanın ana şartlarında mutabakata vardı.

50 milyon avro ve 4 yıllık sözleşme

Paris ekibi, 26 yaşındaki İspanyol forvet için 50 milyon avro ödeyecek. Futbolcuyla ise 4 yıllık resmî sözleşme konusunda tam bir sözlü anlaşmaya varıldı.

Kaynaklara göre bu transferin gerçekleşmemesi için yalnızca akıl almaz derecede beklenmedik bir durumun yaşanması gerekiyor. Görüşmeler son derece başarılı ve hızlı ilerledi; çünkü iki kulübün sportif direktörleri — Deco (Barcelona) ve Luis Campos (PSG) — özel hayatlarında yakın dostlar.

Son tarih: 12 Ağustos

Kulüpler, transferin son ayrıntılarını 12 Ağustos’a kadar tamamen çözüme kavuşturmayı planlıyor. Bu tarih tesadüfen seçilmedi:

Önemli nokta: Dünya Kupası’nda forma giyen İspanyol futbolcuların tam da 12 Ağustos’ta tatilden dönerek Barcelona’nın antrenmanlarına katılması gerekiyordu. Katalan ekibi, transferi antrenmanlar başlamadan önce tamamlamayı tercih ediyor.

Torres’in Katalonya’daki kupa dolu kariyeri

Ferran Torres, Ocak 2022’de İngiltere’nin «Manchester City» kulübünden Barcelona’ya transfer olmuştu. Katalan kulübündeki dört yıllık kariyeri boyunca takımının İspanya’daki yerel organizasyonlarda 7 kupa kazanmasına katkı sağladı.

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BarcelonaFerran TorresPSGMarcaManchester City
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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