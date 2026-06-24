Cristiano Ronaldo Portekiz'in Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu oldu

·200·Spor
Cristiano Ronaldo Portekiz'in Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu oldu

Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımının Dünya Kupaları tarihindeki en golcü oyuncusu oldu. Özbekistan karşısında attığı iki golle Dünya Kupaları'ndaki toplam gol sayısını 10'a çıkardı.

Böylece Ronaldo, uzun yıllardır zirvede yer alan Eusebio'yu geride bıraktı. Portekiz futbol efsanesi Dünya Kupaları'nda toplam 9 gol atmıştı.

Sıralamada Pauleta 4 golle üçüncü sırada yer alıyor. José Augusto, Gonçalo Ramos ve José Torres'in ise üçer golü bulunuyor.

Portekiz'in Dünya Kupaları tarihindeki en golcü oyuncuları:

• Cristiano Ronaldo — 10 gol
• Eusebio — 9 gol
• Pauleta — 4 gol
• José Augusto — 3 gol
• Gonçalo Ramos — 3 gol
• José Torres — 3 gol

Özbekistan maçında duble yapan Ronaldo, milli takım tarihindeki bir rekoru daha adına yazdırdı.

Cristiano RonaldoPortekizÖzbekistanEusebioDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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