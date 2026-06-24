Ronaldo Özbekistan galibiyeti sonrası neler söyledi

Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası kapsamında Özbekistan milli takımına karşı oynanan maçın ardından izlenimlerini paylaştı. Portekizli yıldız, takımının farklı galibiyeti ve kişisel rekoru hakkında konuştu.

5-0 sona eren karşılaşmada iki kez rakip ağları sarsan Ronaldo, takım sonucunun kişisel başarılardan daha önemli olduğunu vurguladı.

— Çok mutluyum. Ancak benim için en önemli olan şey, takımımızın emeği ve sahada sergilediği oyundur. İyi mücadele ettik ve seviyemizi daha da yükselttik. Elbette rekorlar insana mutluluk verir, ancak temel amacım milli takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktır, — dedi forvet oyuncusu.