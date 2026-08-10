Arsenal, Bradley Barcola transferi için yarışta Liverpool'u geride bırakabilir

İngiltere Premier Lig'inin son şampiyonu Arsenal yaz transfer dönemindeki hareketliliğini sürdürüyor. Mikel Arteta yönetimindeki takım, kadrosunu daha da güçlendirmek amacıyla Paris Saint-Germain'in hücum oyuncusu Bradley Barcola'yı kadrosuna katmak için favori hâline geldi. Liverpool da bu transfer için 100 milyon sterlinlik bir teklifle yarışta yer alsa da Londra ekibinin avantajlı konumda olduğu belirtiliyor. Goal.com haberine göre

talkSPORT'un haberine göre Arsenal, Newcastle United orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'in 75 milyon sterlin karşılığında resmen transfer edilmesinin ardından kadrosuna bir yıldız futbolcu daha katmayı planlıyor. Takım bu yaz şimdiden üç transfer gerçekleştirdi. Christos Tzolis ve Illan Meslier'in yanı sıra Leandro Trossard'ın Beşiktaş'a satılması ve Vinicius Junior'ın Real Madrid'le sözleşmesini uzatması, Arsenal'i hücum hattını yeni bir seviyeye taşımaya yöneltti.

Transfer piyasası ve rekabet

PSG, iki kez Şampiyonlar Ligi kazanan oyuncusu için yaklaşık 150 milyon sterlin talep etse de transfer piyasasındaki rekabet giderek kızışıyor. Liverpool da futbolcuyu öncelikli hedefi hâline getirdi. Buna rağmen uzmanlar ve kulübün eski oyuncuları, Londra ekibinin şansını yüksek görüyor.

Arsenal'in eski forveti Per Groves, Liverpool'un şu anda bir geçiş sürecinden geçtiğini ve teknik direktör Andoni Iraola'nın kendi futbol felsefesini takıma benimsetmeye çalıştığını belirtti. Ona göre futbolcu İngiltere Premier Lig'ini veya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı düşünüyorsa, şu anda en uygun seçenek Arsenal.

Londra şehri ve futbolcunun tercihi

Groves, yayın sırasında kaynaklarına dayanarak Bradley Barcola'nın özellikle Londra'da yaşamak istediğini açıkladı. Ona göre futbolcunun şehir tercihi de transferi olumlu yönde etkileyebilir. Arsenal'in bir diğer eski oyuncusu Emmanuel Frimpong da kulübün geçen sezonki şampiyonluk konumunu koruyabilmek için kadrosuna kaliteli oyuncular katmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Vinicius Junior transferinin kaçırılmasının ardından kulüp yönetiminin yetenekli ve üst düzey futbolcular için verilen mücadelede gevşememesi gerektiği belirtiliyor. Günümüzde Arsenal'in bu tür yıldızları kadrosuna katabilecek seviyede olduğu, taraftarlar ve uzmanlar tarafından kabul ediliyor.