Chelsea'nin Asya turu: Sahadaki kavga ve Xabi Alonso'nun müdahalesi

Londra ekibi Chelsea'nin sezon öncesi Asya turu, beklenmedik anlaşmazlıklar ve gergin anlarla geçti. Malezya'da Johor Darul Ta'zim'e karşı oynanan maçta taraflar 3-3 berabere kalırken, sahadaki dramatik olaylar ve hakem kararları gündemin ana konusu oldu. Goal.com'un aktardığına göre karşılaşma sırasında yeni teknik ekibin üyeleri ile rakip takım temsilcileri arasında hararetli bir tartışma yaşandı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un bilgisine göre olay, maçın son anlarında yaşandı. Johor Darul Ta'zim savunmacısı Antonio Glauder, Chelsea forveti Liam Delap'a arkadan sert bir müdahalede bulunarak tehlikeli bir faul yaptı. Hatırlanacağı üzere Delap, bu karşılaşmada daha önce iki penaltıyı gole çevirmişti. Bu tehlikeli faul, kulübün yeni duran top antrenörü Austin MacPhee'nin sert tepki göstermesine neden oldu.

Aston Villa'dan kısa süre önce ekibe katılan İskoç uzman, hemen rakip kulübesine yönelerek karşı tarafla yüz yüze tartışmaya başladı. Video görüntülerine dayanan haberlere göre Chelsea antrenörü, rakip teknik ekibe yönelik hakaret içeren ifadeler kullandı ve sakinleştirilmesi gerekti. Maç sona erdikten sonra da panik ve gerginlik dinmedi; zira ev sahibi ekip ile hakemlerin maç yönetmeliğini ihlal etmesi takımda tepki yarattı.

Sözleşme ve organizasyon krizleri

Aslında yönetmelik gereği beraberlikle tamamlanan maçın ardından penaltı atışları yapılması gerekiyordu. Ancak hakemler ve yerel organizatörler beklenmedik şekilde maç sonrası penaltı atışlarını iptal etti. Bunun sonucunda Malezya ekibinin sahadan ayrılmasına izin verilmesi, Chelsea'nin takım operasyonlarından sorumlu yöneticisi Kevin Campello'yu öfkelendirdi. Campello yetkililerle hararetli bir tartışmaya girerek bu durumun sözleşmede açıkça belirtildiğini ısrarla vurguladı.

Bu değişiklikler ve teknik ekipteki kadro yenilenmesi, teknik direktör Xabi Alonso'nun yürüttüğü kapsamlı reformların bir parçası olarak gerçekleştiriliyor. İspanyol teknik adam, Bayer Leverkusen'de tarihi başarılar elde etmesini sağlayan katı ve titiz çalışma anlayışını Chelsea'de de uygulamaya çalışıyor. Habere göre Alonso, Unai Emery'nin ekibinde Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi bileti kazanmasında önemli rol oynayan uzmanları yardımcı antrenör olarak göreve getiriyor.

Sırada Fulham maçı var

Uzmanlara göre Alonso, bu deneyimli isimler aracılığıyla Chelsea'nin son sezonlarda orta sıralarda yer almasına yol açan taktik eksiklikleri, özellikle de duran toplardaki sorunları gidermeyi amaçlıyor. Asya turunun sona ermesinin ardından Londra ekibi Stamford Bridge'e dönerek taktik planlarını son aşamaya taşıyacak.

Resmî sezon maçları ise kısa süre içinde başlayacak. Chelsea, 24 Ağustos'ta en önemli rakiplerinden biri olan Batı Londra ekibi Fulham'a konuk olacak. Malezya'daki savunma hataları ve saha kenarındaki gerginliklerin ardından teknik direktör Xabi Alonso'nun Craven Cottage'da çok daha disiplinli ve dengeli bir oyun sergilenmesini isteyeceği kesin.