Chelsea için ağır kayıp: sezon öncesi maçındaki sakatlıklar ve tartışmalar

Londra ekibi Chelsea'nin yeni sezon öncesi hazırlıkları ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Goal.com'un bildirdiğine göre takımın Johor Darul Ta'zim karşısında aldığı 3:3'lük heyecan dolu beraberlik, “aristokratlar” için gerçek bir kâbusa dönüştü. Maç sırasında iki stoperin sakatlanarak oyundan çıkması, teknik direktör Xabi Alonso'nun baş ağrısını ciddi biçimde artırdı ve takımın İngiltere Premier Lig'indeki gelecek planlarını tehlikeye attı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Chelsea için talihsizlikler maçın ilk dakikalarında başladı. İlk 11'de yer alan 21 yaşındaki Senegalli stoper Mamadou Sarr, karşılaşma öncesindeki ısınma sırasında sakatlanarak sahaya çıkamadı. Savunma hattındaki kadro sıkıntısıyla mücadele eden teknik heyet için bu, ilk kayıp oldu. Ardından başlayan maç da takımın rahatlamasını sağlayamadı.

Aaron Anselmino'nun gözyaşları

Sultan İbrahim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın henüz 29. dakikasında Chelsea savunmasının dikkat çeken isimlerinden Aaron Anselmino , ciddi bir sakatlık nedeniyle sahayı gözyaşları içinde terk etti. 2024'te takıma katılan 21 yaşındaki futbolcunun uyluk kasından ciddi şekilde sakatlandığı görüldü. Sahada yatarak tedavi gören oyuncunun büyük bir hayal kırıklığı içinde gözyaşı dökmesi, taraftarları ve teknik heyeti endişelendirdi.

Borussia Dortmund ve Strasbourg'da kiralık olarak forma giyen savunmacı, Stamford Bridge'e geldiğinden beri sakatlıklarla sürekli mücadele ediyor. Bu yeni talihsizlik, onun Xabi Alonso yönetimindeki ilk 11'de yer edinme şansını ciddi biçimde azalttı. Yaz transfer döneminde diğer bölgeleri güçlendirmek için büyük harcamalar yapan kulüp yönetimi, şimdi stoper bölgesindeki derinlik eksikliği nedeniyle kadro planlamasını yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyor.

Sahadaki kargaşa ve teknik heyet tartışması

Maçtaki dramalar yalnızca sakatlıklarla sınırlı kalmadı. İki takım arasındaki mücadele, saha kenarında yaşanan hararetli tartışma ve kavgalarla da akıllarda kaldı. Liam Delap'e yapılan tehlikeli sert müdahalenin ardından Chelsea'nin yeni teknik heyetinden duran toplar uzmanı Austin MacPhee, rakip yedek kulübesiyle tartışma yaşadı. Olayın büyümesini önlemek için teknik direktör Xabi Alonso, yardımcısını fiziksel olarak durdurmak zorunda kaldı.

Maçın kendisi de taktik açıdan pek çok eksikliği gözler önüne serdi. Liam Delap'in penaltıdan attığı goller takımın hücumuna canlılık katmış olsa da savunmadaki ağır hatalar ve iki savunmacının sakatlanarak oyundan çıkması sonucu gölgede bıraktı. Xabi Alonso'nun Premier Lig'in başlangıcına kadar çözmesi gereken büyük sorunlar bulunuyor.