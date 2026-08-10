Çin'in yeni AST6200 litografi makinesi seri üretime girdi

Çin yarı iletken pazarı teknolojik bağımsızlığa doğru bir önemli adım daha attı. ixbt.com'un bildirdiğine göre Shanghai Xinshang Microassembly şirketi, yeni AST6200 litografi ekipmanını ticari pazara başarıyla sunarak ilk seri teslimatlar için siparişler aldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu cihaz, önde gelen Çinli yarı iletken üreticilerinden birinin tesisinde kapsamlı teknolojik doğrulama ve test süreçlerinden başarıyla geçti. Belirtildiğine göre AST6200 ekipmanının ilk örnekleri fabrika testlerini daha Kasım 2025'te tamamlamıştı. Uzmanların uygulamalı doğrulamasının ardından sistem, tam ölçekli seri üretim aşamasına geçti.

Teknolojik özellikler ve kullanım alanları

Yeni litografi makinesi, geleneksel silikon işlemcilerin üretimi için tasarlanmadı. Temel görevi; silisyum karbür, galyum nitrür, galyum arsenit, indiyum fosfit ve diğer bileşik yarı iletkenlere dayalı bileşenler üretmek.

Bu tür ileri teknolojiler günümüzde teknoloji pazarında oldukça talep görüyor ve aşağıdaki alanlarda yaygın olarak kullanılıyor:

Modern elektrikli otomobil üretimi

5G iletişim ağları altyapısı

Optoelektronik sistemler

Ekipmanın teknik özellikleri de endüstrinin gereksinimlerini tam olarak karşılıyor. AST6200, 2 ila 8 inç çapındaki wafer'larla çalışabiliyor. Ayrıca silikon, silisyum karbür, safir ve galyum arsenit gibi farklı substrat türlerini destekliyor.

Yazılım ve optik sistemler

Cihaz; özel projeksiyon optiği, yüksek hassasiyetli katman hizalama sistemi, ayarlanabilir aydınlatma ve otomatik odaklama işlevleriyle donatıldı. Ek modüller, karmaşık substratlarla çalışmanın yanı sıra ön ve arka hizalama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Üretici, ekipmanın yazılım kontrol sistemini de tamamen bağımsız olarak geliştirdi. Sistem, ekipman sürücülerinden karmaşık teknolojik süreçlerin kontrolüne kadar tüm işlevleri kapsıyor ve Çin sanayisinin kendi kaynaklarına dayanarak çalıştığını gösteriyor.