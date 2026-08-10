Kamçatka toplu olarak internet bağlantısından kopuyor

·59·Teknoloji
Kamçatka toplu olarak internet bağlantısından kopuyor

Kamçatka Krayı, 12 Ağustos gecesi internet ağında büyük kesintilerle karşılaşacak ve birkaç gün boyunca küresel ağa erişemeyecek. Kommersant gazetesinin haberine göre bu durum, bölgeyi dış dünyaya bağlayan ana hatlardaki bakım çalışmalarıyla doğrudan bağlantılı. Halk mobil interneti, mesajlaşma uygulamalarını ve sosyal ağları kullanamayacak. Ixbt.com bildiriyor bildiriyor .

Bölgesel yönetimlerin verdiği bilgilere göre, Levashov Burnu açıklarındaki su altı fiber optik iletişim hattında planlanan onarım çalışmaları, hava koşulları elverişli olsa bile dört güne kadar sürebilir. Bu süre boyunca vatandaşlar yalnızca ev internetinden değil, mobil operatörlerin ağ hizmetlerinden de yararlanamayacak.

İletişim hattının hasar nedenleri ve onarım süreci

Uzmanların açıklamasına göre onarım ihtiyacı, kıyı şeridinin aşınması sonucu ortaya çıktı. Kablonun karaya çıktığı bölgenin sular tarafından hızla aşındırılması, hattın hasar görme riskini önemli ölçüde artırdı. Bu nedenle Rostelecom uzmanları ve deneyimli dalgıçlar da dahil olmak üzere ekipler derhal çalışmaya başlayacak.

Onarım çalışmaları kapsamında uzmanların kablonun yeni bir bölümünü döşemesi, kabloyu yerin daha derinine gömmesi ve iki bağlantı manşonu monte etmesi gerekiyor. Ancak belirlenen takvimin ve yapılacak işlemlerin ne kadar hızlı tamamlanacağı doğrudan hava koşullarına bağlı olmaya devam ediyor.

Altyapının çalışma düzeni ve alternatif önlemler

Ağdaki küresel kesintiler sırasında bölge geçici olarak uydu kaynaklarına geçirilecek. Bu sayede bazı iletişim türleri korunabilecek: halk için normal sesli aramalar ve SMS mesajları ile 21 televizyon kanalının yayınları tam kapasiteyle devam edecek.

Ayrıca bankaların, ATM'lerin, akaryakıt istasyonlarının ve büyük alışveriş merkezlerinin faaliyetleri düzenli şekilde sürdürülecek. Zincir mağazalarda nakitsiz ödemeler, küçük dükkânlarda nakit işlemleri ve ulaşım ücretlerinin ödenmesi kesintiye uğramayacak. Bunun yanı sıra çok işlevli merkezler (MİM) ve sağlık kuruluşları hizmet vermeyi normal şekilde sürdürecek.

KamçatkaİnternetİletişimRusyaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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