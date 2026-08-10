Viktor Gyökeres, Manchester City maçının sadece bir hazırlık karşılaşması olmadığını söyledi

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Viktor Gyökeres, Manchester City maçının sadece bir hazırlık karşılaşması olmadığını söyledi

İngiltere'nin Arsenal kulübünde forma giyen Viktor Gyökeres, yaklaşan Süper Kupa karşılaşmasını yalnızca sezon öncesi bir hazırlık maçı olarak görmediğini kesin bir dille vurguladı. Goal.com'un haberine göre İsveçli futbolcu, Manchester City karşısında sahaya sadece galibiyet hedefiyle çıkacaklarını ve rakibe ciddi niyetlerini göstereceklerini belirtti. Bu mücadelenin yeni sezon öncesinde takımlar için ilk önemli sınav olması bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Geleneksel olarak sezon açılışı olarak adlandırılan bu karşılaşma birçok kişi tarafından önemsiz bir mücadele olarak değerlendirilse de Mikel Arteta'nın öğrencilerinde kazanma arzusu oldukça yüksek. Viktor Gyökeres'in sözlerine göre takım bu maçı ciddiye alıyor ve sezon başlamadan önce kupa kazanmak büyük önem taşıyor. İlk kupanın oyunculara ekstra güven vereceğini özellikle vurguladı.

Cardiff'teki sürpriz adres ve kadro değişiklikleri

Futbol Federasyonu'nun doğrulamasına göre 2026 Süper Kupa karşılaşması, Wembley Stadyumu'ndaki konser etkinlikleri nedeniyle Cardiff'teki Principality Stadyumu'nda oynanacak. Bu önemli maç öncesinde Arsenal, Newcastle United'dan 75 milyon sterlin karşılığında transfer ettiği Bruno Guimarães ile kadrosunu güçlendirdi. Hücum oyuncusu yeni takım arkadaşı hakkında olumlu konuşarak onun kaliteli futbolunun ve enerjisinin takıma büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Ancak Londra ekibinin hücum hattındaki seçeneklerinin yanı sıra savunmadaki bazı sorunları da çözmesi gerekiyor. Sezon öncesi maçlarda Arsenal, son iki karşılaşmanın her birinde kalesinde üç gol gördü. Özellikle Borussia Dortmund'a karşı oynanan ve 3-2'lik mağlubiyetle sonuçlanan mücadele, savunmadaki eksikleri gözler önüne serdi.

Savunma hataları ve yeni sezon öncesi motivasyon

Gyökeres, Dortmund karşılaşmasının ardından rakibin hareketliliğinin savunmayı sınadığını kabul etti. Borussia Dortmund'un sahada bire bir markaja dayanması, hücumları aktif biçimde organize etmesi ve savunma arkasına koşular yapması takım için iyi bir ders oldu. Özellikle duran toplardan ve kornerlerden yenilen goller üzerinde ciddi şekilde çalışılması gerekiyor.

Buna rağmen takım içindeki atmosfer ve kazanma arzusu üst düzeyde kalmaya devam ediyor. Mikel Arteta'nın gözlerinde yeni sezon öncesindeki o ateşli motivasyonu görüp görmediği sorulan hücum oyuncusu, kısa ve net bir yanıt vererek daha da büyük bir istek olduğunu söyledi. Arsenal, şampiyonluk unvanını layıkıyla savunmaya hazırlanıyor.

ArsenalManchester CityViktor GyökeresSüper Kupaİngiltere Premier Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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