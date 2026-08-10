Thibaut Courtois, José Mourinho’nun Real Madrid’e Dönüşünü Destekledi

·54·Spor
Thibaut Courtois, José Mourinho’nun Real Madrid’e Dönüşünü Destekledi

Real Madrid’in kalecisi Thibaut Courtois, takımın eski teknik direktörü José Mourinho’nun geri dönmesi gerektiğini ve onun talepkâr disiplin anlayışına takımın büyük ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Goal.com’un haberine göre Belçikalı file bekçisi, 2026 Dünya Kupası sırasında yaşadığı sakatlığın ardından iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla antrenmanlara planlanandan önce döndü. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Courtois, Real Madrid TV’ye verdiği röportajda Portekizli teknik adamın takım ruhunu ve kolektif zafer anlayışını oluşturmadaki eşsiz yeteneğini övdü. Courtois’ya göre Mourinho, bireysel yetenekten çok disiplini ve takımın çıkarlarını ön planda tutan talepkâr bir teknik direktör.

Disiplin ve zafere duyulan arzu

“Mourinho, disiplini ve takımı ilk sıraya koyan talepkâr bir teknik direktör. Bana göre bunlar kazanmanın belirleyici unsurlarıdır. O büyük bir teknik direktör ve çok samimi bir insan. Son derece açık sözlü ve ben bunu takdir ediyorum. Bence bu, doğru yön”, — dedi Thibaut Courtois.

Thibaut Courtois ile José Mourinho’nun geçmişteki iş birliği başarılar ve yüksek derecelerle doluydu. İkili daha önce Londra ekibi Chelsea’de birlikte çalışmış ve 2014-2015 sezonunda İngiltere Premier Lig şampiyonluğu kazanmıştı. Belçikalı file bekçisi o dönemi sıcak duygularla hatırladığını belirterek Madrid’de de aynı başarıları tekrarlamak istediğini söyledi.

Sakatlık sonrası dönüş

Teknik direktör değişikliklerinin yanı sıra Courtois, yaz aylarında düzenlenen uluslararası turnuvada yaşadığı ağır sakatlığın ardından fiziksel durumunu toparlamaya odaklanıyor. Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya’ya karşı oynanan maçta sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan kaleci, tatilini kısaltarak Valdebebas’taki tesislere planlanandan önce döndü.

Sakatlığının ardından her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için diğer futbolculardan önce bireysel antrenmanlara başladığını söyledi. Courtois, kaleci antrenmanlarına başladığını ve kendisini iyi hissettiğini memnuniyetle dile getirdi.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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