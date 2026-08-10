9 bin metre yükseklikte yolcu uçağının kapısını açmaya çalıştı

·100·Dünya
9 bin metre yükseklikte yolcu uçağının kapısını açmaya çalıştı

Malezya’dan Hindistan’a uçan yolcu uçağında beklenmedik bir olay yaşandı. 36 yaşındaki bir yolcu, uçuş sırasında acil çıkış kapısını açmaya çalıştı. Bu haberi The Sun bildirdi.

Edinilen bilgilere göre Jamshir Atanikal adlı adam, uçak yaklaşık 9 bin metre yükseklikte seyir hâlindeyken acil çıkış kapağını açmaya çalıştı. Olayı gösteren videolar daha sonra sosyal medyada yayıldı.

Görüntülerde Batik Air havayolu şirketinin çalışanlarının, paniğe kapılan yolcuların gözleri önünde adamı durdurmaya çalıştığı görülüyor. Jamshir, kapağı açmaya çalışırken çevresindeki insanları da tehdit etti.

Sonunda mürettebat üyeleri ve birkaç yolcu birlikte hareket ederek onu durdurmayı başardı. Adam etkisiz hâle getirildi, elleri bağlandı ve uçağın inişini beklemek zorunda bırakıldı.

Kochi Havalimanı polisi, olayın saat 21.30 ile 23.00 arasında süren uçuş sırasında meydana geldiğini açıkladı. Jamshir’in 12A koltuğunda oturduğu belirtildi.

Polis, onun belirgin bir neden olmaksızın acil çıkış kapısını açmaya çalıştığını ve hatta pencere paneline zarar verdiğini belirtti. Ayrıca kendisini durdurmaya çalışan yolcuları ve mürettebat üyelerini tehdit etti.

Olayın ardından polis tarafından sorgulanan Jamshir, davranışını “o anda bunu yapmak istediği” şeklinde açıkladı. Ayrıca uçuş sırasında ölmek istediğini söyledi.

Ancak soruşturma sırasında adamın yeni doğan çocuğunu görmek amacıyla evine döndüğü de ortaya çıktı.

Uçak Kochi Havalimanı’na indikten sonra Jamshir gözaltına alındı. Eylemleri uçaktaki insanların hayatını ciddi şekilde tehlikeye attığı için hakkında cinayete teşebbüs suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Uçuş mürettebatı ise Malezya’ya geri döndü. Olayla ilgili ifade vermeleri bekleniyor.

MalezyaHindistanBatik AirKochiThe Sun
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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