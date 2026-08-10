Zelenskiy'nin açıklamasının ardından Priştine'de Ukrayna bayrağı kaldırıldı

·802·Dünya
Zelenskiy'nin açıklamasının ardından Priştine'de Ukrayna bayrağı kaldırıldı

Ukrayna Yüksek Radası milletvekili Aleksey Gonçarenko, Vladimir Zelenskiy'nin Sırbistan ziyaretini ve Kosova konusundaki tutumunu sert bir şekilde kınadı. Milletvekili, bu tür açıklamaların Kiev'in bölgedeki en güvenilir müttefiklerini kaybetmesine yol açtığını belirtti.

Milletvekili bu eleştirel görüşlerini resmi Telegram kanalında yayımladı.

«Cumhurbaşkanının yanıtları nedeniyle müttefiklerimizi kaybediyoruz»

Aleksey Gonçarenko, Zelenskiy'nin Sırbistan'daki konuşmasına ve ardından Kosova'nın başkenti Priştine'de Ukrayna bayrağının kaldırılması olayına değinerek durumu şöyle değerlendirdi:

«Kosova, Balkan Yarımadası'ndaki en yakın ve iş birliği yaptığımız ülkelerden biridir. Onu tanımamak, cumhurbaşkanımız için bir başka teşhistir. Bu, diplomatik anlayıştan tamamen yoksun olma teşhisidir. Tam da cumhurbaşkanımızın bu tür düşünülmemiş yanıtları nedeniyle çevremizdeki müttefiklerimizi kaybediyoruz», diye yazdı Gonçarenko.

Milletvekili açıklamasında Kosova'nın bağımsızlığını desteklediğini kesin bir dille vurguladı:

«Kosova bağımsız olmalı ve Ukrayna tarafından resmen tanınmalıdır. Nokta», diye sözlerini tamamladı Yüksek Rada temsilcisi.

Priştine'den gösterişli tepki

Zelenskiy'nin Belgrad'a yaptığı ziyaret ve Kosova'ya yönelik tutumu karşısında Priştine yönetimi gösterişli bir adım attı.

Şehir merkezine getirilen Ukrayna bayrağı resmen kaldırıldı. Bu süreci Kosova'nın başkenti Priştine'nin Belediye Başkanı Përparim Rama, Facebook sayfasında canlı olarak yayımladı.

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Volodimir ZelenskiOleksiy GonçarenkoKosovaPriştineVerhovna Rada
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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