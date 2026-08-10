Arsenal ciddi bir kayıp yaşadı: Mikel Arteta savunmacıların sakatlıkları hakkında konuştu

·61·Spor
Arsenal ciddi bir kayıp yaşadı: Mikel Arteta savunmacıların sakatlıkları hakkında konuştu

İngiltere Premier Lig'inin yeni sezonu öncesinde Arsenal takımının teknik direktörü Mikel Arteta, savunma hattının kilit oyuncuları William Saliba ve Yurrien Timber'ın sakatlıklarıyla ilgili ciddi endişelerini dile getirdi. Goal.com'un haberine göre Londra kulübünün teknik direktörü, takımın kilit oyuncularını uzun süreliğine kaybettiğini ve bunun bu sezonki hedefleri ciddi şekilde etkileyebileceğini kabul etti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bu kötü haber, takımın Emirates Stadyumu'nda Borussia Dortmund'a karşı oynadığı hazırlık maçındaki mağlubiyetin ardından ortaya çıktı. Londralılar bu karşılaşmada 3-2'lik skorla mağlup oldu. Uzmanın açıklamasına göre William Saliba, 2026 Dünya Kupası'nın ardından bel bölgesindeki kronik ağrılar nedeniyle şu anda dinleniyor. Yurrien Timber ise kasık bölgesindeki sorun nedeniyle tedavi görüyor.

Kilit oyuncuların yokluğu takımın planlarını değiştirdi

Mikel Arteta, futbolcuların sahalara dönüş tarihleriyle ilgili kesin bir şey söyleyemeyeceğini belirtti. Arteta'ya göre Yurrien Timber rehabilitasyon sürecini olumlu şekilde sürdürüyor ve saha çalışmalarına başlamış olsa da takıma dönmesi için birkaç haftaya daha ihtiyacı var. William Saliba ise sakatlığını daha da kötüleştirmemek için tamamen dinlendiriliyor.

Saliba'nın yokluğu takım için ağır bir darbe. 25 yaşındaki Fransız stoper, geçen sezon Arsenal'in savunma hattının en önemli parçalarından biriydi ve kulübün en iyi sonuçları almasında başrol oynadı. Önceki sezonlarda da yokluğunun takımın sonuçlarında düşüşe yol açtığı görülmüştü.

Transfer piyasasında yeni hamleler bekleniyor mu

Arsenal'in kadrosunda Gabriel Magalhães, Ricardo Calafiori ve Ben White gibi savunmacılar bulunsa da yedek seçenekler sezon başlar başlamaz sınavdan geçecek. Buna rağmen Mikel Arteta, basın toplantısında transfer piyasasından hemen yeni bir stoper aramaya başlamayacağının sinyalini verdi.

Teknik direktöre göre mevcut kadrodaki oyuncular takım içindeki sorumluluklarını artırmalı ve savunmadaki eksikleri zamanında kapatmalı. Arsenal'i önümüzde Como'ya karşı bir hazırlık maçı ve Manchester City'ye karşı İngiltere Süper Kupası Community Shield mücadelesi bekliyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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