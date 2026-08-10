Frank Lampard ve John Terry, José Mourinho'nun ayrılışını hatırladı

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Frank Lampard ve John Terry, José Mourinho'nun ayrılışını hatırladı

Chelsea kulübünün son yıllardaki başarılarında kendine özgü izler bırakan efsane futbolcular Frank Lampard ve John Terry, teknik direktör José Mourinho'nun Eylül 2007'de Londra ekibinden ayrılmasının takımda nasıl büyük bir duygusal şok yarattığını anlattı. Netflix'te yayımlanan José Mourinho hakkındaki üç bölümlük belgesel dizide, Portekizli teknik adamın Stamford Bridge'deki ilk döneminin sona erme süreci ve görevden alınmasına yol açan iç çatışmalar ayrıntılı şekilde ele alınıyor. Goal.com ve diğer uluslararası spor yayınlarının aktardığı bilgilere göre projede, kulübün o altın dönemindeki liderleri anılarını paylaştı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kulüp içindeki çatışmalar ve Mourinho'nun vedası

José Mourinho ile kulübün o dönemdeki sahibi Roman Abramovich arasındaki ilişkinin perde arkasında giderek kötüleştiği ortaya çıktı. Daha önce takımla çok sayıda kupa kazanan Portekizli teknik adam, yönetimle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Mourinho ise bu anlaşmazlıkların, kulübün iç yapısına dışarıdan kişilerin müdahalesi nedeniyle başladığını söyledi.

Bu durumu hatırlayan, son yılların en güçlü orta saha oyuncularından biri olan Frank Lampard, José Mourinho'nun soyunma odasına girerek görevden alındığını bizzat açıkladığı etkileyici anı anlattı. Lampard'a göre bu haber futbolcular için beklenmedik bir darbe oldu ve profesyonel oyuncular bile duygularını kontrol edemedi.

Lampard o dönemdeki atmosferi şöyle anlattı: Soyunma odasına girip görevden alındığını söylediği anı çok iyi hatırlıyorum. Bu insanın kariyerime ne kadar yardımcı olduğunu ve onunla çalışmayı ne kadar sevdiğimi düşünmeden edemiyordum. Orada gözyaşları vardı. Oysa bir teknik direktör ayrıldığında soyunma odasında böyle bir durum yaşanması alışılmış değildir.

John Terry'nin pişmanlığı ve Rosenborg maçı

Takımın savunmadaki lideri ve kaptanı John Terry de José Mourinho'ya duyduğu sonsuz saygıyı gizlemedi. Mourinho'nun görevinden ayrılmasına yol açan Şampiyonlar Ligi'nde Rosenborg'a karşı oynanan ve 1-1 sona eren maç nedeniyle hâlâ kendini suçlu hissettiğini söyledi. O karşılaşmada yaptığı hata sonucunda gol yenmesinin teknik direktörün kaderini belirlemiş olabileceğini belirtti.

Terry duygularını gizlemeden şunları söyledi: Onun için tabutun içinde bile sahadan çıkmaya hazırdım. Yetişkin erkeklerin yüzlerinden yaşlar süzüldüğünü ve neler olduğunu anlayamadıklarını görebiliyordunuz. Hâlâ bunun kendi hatam olduğunu düşünüyorum. O maçta hata yapmasaydım, o birkaç yıl daha kalır mıydı? Kim bilir? Her şeyin böyle sona ermesi üzücü.

Yönetim ile teknik direktör arasındaki mesafe

Belgeselde José Mourinho da kulüpteki iç dinamiklerin nasıl bozulduğuna özel olarak değindi. Ona göre Roman Abramovich ile arasındaki ilişki başlangıçta profesyonel ve sınırlı bir çerçevedeydi. Ancak zamanla bu üçgenin içine dışarıdan menajerler, eski futbolcular ve diğer ilgili kişiler girmeye başladı.

Mourinho, bu durumun takımın iç atmosferini olumsuz etkilediğini ve başarıların temelini sarstığını söyledi. Chelsea taraftarları için o dönem hâlâ kulüp tarihinin en parlak sayfalarından biri olarak hatırlanıyor. Lampard ve Terry'nin itirafları ise takım ile teknik direktör arasındaki bağların ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha doğruladı.

José MourinhoFrank LampardJohn TerryChelseaŞampiyonlar Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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