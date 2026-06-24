Jude Bellingham İngiltere Milli Takımında Wayne Rooney Rekorunu Kırdı

Real Madrid orta saha oyuncusu Jude Bellingham, İngiltere Milli Takımı formasıyla tarihi bir başarıya imza attı. 2026 Dünya Kupası kapsamında Gana Milli Takımı ile oynanan karşılaşmada sahaya çıkan futbolcu, "Three Lions" formasıyla 50 maça çıkan en genç oyuncu oldu. Bu istatistikle, efsanevi Wayne Rooney tarafından kırılan uzun yıllardır süregelen rekoru geride bırakmayı başardı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Goal.com'un haberine göre Bellingham, bu kilometre taşına 22 yaş 359 günlükken ulaştı. Karşılaştırmak gerekirse, eski Manchester United forveti Wayne Rooney, 50. maçına 23 yaş 159 günlükken çıkmıştı. Genç yetenek sadece rekorları kırmakla kalmıyor, aynı zamanda Thomas Tuchel yönetimindeki takımın ana itici gücü haline gelmiş durumda.

Rekorların Ardındaki İstikrar

Bellingham'ın milli takım debutu 2020 yılında gerçekleşti ve kısa sürede dört büyük uluslararası turnuvada yer alma fırsatı buldu. Bu konuda, Alman Jamal Musiala gibi yaşıtlarını geride bırakarak, dört büyük turnuvaya katılan en genç Avrupalı futbolcu unvanını da elinde bulunduruyor. Şu anda milli takım formasıyla attığı 7 gol bulunuyor.

Kulüp düzeyinde de Jude şaşırtıcı sonuçlar elde ediyor. Real Madrid formasıyla çıktığı 140 maçta 46 kez rakip ağları sarstı. Sahadaki liderlik yeteneği ve kritik anlarda sorumluluk alması uzmanlar tarafından yüksek takdir topluyor. Özellikle Jordan Henderson, onu "büyük maçların oyuncusu" olarak tanımlayarak takım için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Gelecek Hedefler ve Yeni Hedefler

İstatistiksel analizlere göre, Bellingham önümüzdeki on yıl boyunca yılda ortalama 9 maça çıkmaya devam ederse, Peter Shilton'ın 125 maçlık mutlak rekorunu da kırabilir. Şu anda Bukayo Saka ile birlikte, 25 yaşına gelmeden 50 maça çıkan beş İngiliz futbolcu arasında yer alıyor.

Ancak futbolcunun kendisi için kişisel rekorlardan ziyade takım başarısı daha öncelikli. İngiltere Milli Takımı, 60 yıllık bir aradan sonra nihayet büyük bir şampiyonluk kazanmayı hedefliyor. Şu anda takım, Dünya Kupası grup aşamasında liderliğini korumak ve play-off aşamasına geçişi garantilemek için mücadele ediyor. İngiltere'nin bu hayalini gerçekleştirmesinde Jude Bellingham'ın en üst formunda olması şüphesiz belirleyici bir faktör olacak.