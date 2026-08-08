Google siber güvenlik gruplarının adlandırma sistemini değiştirdi

·56·Teknoloji
Google siber güvenlik gruplarının adlandırma sistemini değiştirdi

Siber güvenlik alanında on yılı aşkın süredir çeşitli hacker gruplarına koşullu adlar veriliyor. "Fancy Bear" gibi bazı gruplar, sansasyonel saldırıları ve akılda kalıcı adları sayesinde medyada bile tanınır hâle geldi. Diğerleri ise yalnızca dar bir uzman çevresi tarafından biliniyor. ixbt.com’un aktardığına göre, çoğu durumda sektör uzmanları bile tüm adları akıllarında tutamıyor. Techcrunch.com bu konuda haber veriyor.

Bunun başlıca nedenlerinden biri, her şirketin siber suç gruplarına kendi yöntemine göre farklı adlar vermesi. Sonuç olarak güvenlik uzmanları, devlet kurumlarının temsilcileri, siyasetçiler, gazeteciler ve kamuoyu kimin kim olduğunu anlamakta zorlanıyor. Bu nedenle söz konusu karmaşaya son vermek için ortak veri tabanları oluşturma girişimleri sıkça görülüyor.

Yeni adlandırma sisteminin içeriği

Geçtiğimiz ay Google, siber saldırı gruplarını adlandırma sistemini köklü biçimde yeniledi. Google bünyesindeki güvenlik şirketi Mandiant’ın daha önce kullandığı APT1 ve APT41 gibi sayısal sistemler artık geride kaldı. Aslında Mandiant, zamanında bu tür bir adlandırma şemasını uygulamaya koyan ilk şirketlerden biriydi.

Google’ın hayata geçirdiği yeni sistem artık çok daha basit ve anlaşılır görünüyor. Buna göre her hacker grubu, akılda kalıcı rastgele bir ilk ad ile köken ülkesini belirten ikinci bir kelimeden oluşuyor:

  • Çin için — Castle
  • İran için — Ion
  • Kuzey Kore için — Neptune
  • Rusya için — Relic

Uzmanların değerlendirmesi ve tehdit analizi

Google Threat Intelligence Group (G_T_I_G) teknoloji direktörü Shane Huntley, bu değişikliğin şirket içindeki ve dışındaki güvenlik araştırmacıları için netlik sağlamak amacıyla gerekli olduğunu belirtiyor. Şirketler 2010’ların başında siber saldırılar ve bunların arkasındaki hackerlar hakkında raporlar yayımlamaya başladığında, uzmanlar bugün görülen çok sayıdaki tehdit grubunun ortaya çıkmasını beklemiyordu.

G_T_I_G baş analisti John Hultquist’in aktardığına göre Google bugün birçok ülkede 5 000’den fazla faaliyet kümesini izliyor. Shane Huntley, günümüzde kendi siber yeteneklerine ve hacker gruplarına sahip olmayan gelişmiş ülke neredeyse kalmadığını vurguladı.

Peki hacker gruplarına özel adlar vermenin temel amacı nedir? Huntley’nin açıklamasına göre bu yalnızca akademik bir çalışma değil. Temel amaç, kimin kime saldırdığını ve hangi yöntemleri kullandığını başlangıç düzeyinde doğru şekilde anlamaktır.

Bu yaklaşım, kuruluşların tehditleri daha hızlı tespit etmesine, bunlara karşı önceden hazırlık yapmasına, mümkün olduğunca önlem almasına veya gerçekleşen olayları hızla soruşturmasına olanak tanır. Uzmanlara göre tüm bunlara ancak hackerları doğru adlandırarak ve onları tutarlı biçimde izleyerek ulaşılabilir.

GoogleSiber GüvenlikHacker GruplarıTeknolojiGüvenlik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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