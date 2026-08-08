Arthur Melo kariyerine Türkiye'de devam edebilir

·56·Spor
Arthur Melo kariyerine Türkiye'de devam edebilir

Türkiye'nin Beşiktaş kulübü, Juventus'un orta saha oyuncusu Arthur Melo ile ilgileniyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre takımın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, Fiorentina'da birlikte çalıştığı Brezilyalı futbolcunun transfer edilmesini istiyor ve yönetimden görüşmelere başlamasını talep etti. Bu haberi Goal.com haber veriyor.

1996 doğumlu ön libero, kariyeri boyunca birçok takım değiştirdi. Grêmio'daki kiralık döneminin ardından Torino'ya dönen Arthur, şu anda Juventus'un yaz kampına katılıyor. Oyuncu, Luciano Spalletti yönetimindeki teknik heyetin güvenini kazanmaya çalışıyor.

Vincenzo Italiano faktörü

Beşiktaş seçeneğinin ciddileşmesindeki temel neden, Vincenzo Italiano'nun varlığı. Teknik direktör, Arthur Melo'nun yeteneklerini çok iyi biliyor; zira ikili daha önce Fiorentina'da başarılı bir dönem geçirmişti. Futbolcu, tam da bu süreçte istikrarlı oyunu ve sahadaki teknik özelliklerini sergilemeyi başarmıştı.

İtalyan teknik direktörün yönetimi altında çalışma deneyimi, Arthur'un Türkiye'ye transfer olma kararında önemli bir etken olabilir. Teknik direktör, futbolcunun özelliklerini tamamen anlıyor ve ona sahada ihtiyaç duyduğu özgürlüğü sağlayabilir. Bu da orta saha oyuncusunun yeniden en iyi formuna kavuşmasına yardımcı olabilir.

Juventus'taki belirsizlik

Torino kulübündeki yoğun rekabet ve kadroda yaşanan değişiklikler nedeniyle Arthur Melo'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Yönetim, sözleşme şartlarını ve kulübün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gelecekteki teklifleri dikkatle değerlendirmek zorunda. Türkiye'den henüz resmî ve net bir teklif gelmemiş olsa da görüşmelerin başlaması oldukça muhtemel.

Şu anda Brezilyalı futbolcu tüm dikkatini yaz kampına ve Luciano Spalletti'nin talimatlarına vermiş durumda. Geleceği henüz kesinleşmiş değil: Bir yanda Torino kulübündeki yerini korumak için mücadele etme ihtimali, diğer yanda ise Vincenzo Italiano ile yeni bir maceraya başlama seçeneği bulunuyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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