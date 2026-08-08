Luciano Spalletti, Michel Di Gregorio'nun performansı hakkında konuştu

·70·Spor
Luciano Spalletti, Michel Di Gregorio'nun performansı hakkında konuştu

Avustralya'nın Perth kentinde oynanan ezeli Derby d'Italia karşılaşmasında Juventus, Inter'e 1-2 mağlup oldu. Bu hazırlık maçının ardından Torino ekibinin teknik direktörü Luciano Spalletti, kaleci Michel Di Gregorio'nun performansını özellikle değerlendirdi. Deneyimli çalıştırıcı, kalecinin bazı pozisyonlardaki hatalarına dikkat çekerken ikinci golü kurtarma ihtimali olduğunu belirtti. Bu bilgiyi Goal.com haber veriyor.

Gazzetta.it'nin haberine göre karşılaşmayı ilk 11'de tamamlayan Michel Di Gregorio, maç boyunca birkaç zorlu pozisyonda takımını kurtardı. Ancak Inter oyuncusu Dimarco'nun attığı ilk golde kaleci topa hamle yapmakta biraz geç kaldı. Ayrıca Diouf'un gönderdiği ikinci şutu kurtarma çabası da pek başarılı olmadı ve top ağlarla buluştu.

Teknik direktörün kalecinin performansına değerlendirmesi

Maç sonrası basın toplantısında Luciano Spalletti, kalecisini desteklemekle birlikte eleştirel görüşlerini de saklamadı. İtalyan teknik adama göre kaleci, uzaktan gelen iki veya üç zorlu şutu çıkarmakta iyi bir performans sergiledi; ancak ikinci gol pozisyonunda hata yapılmış olabilir.

Spalletti durumu şöyle açıkladı: "Bana göre Di Gregorio, çok zor durumlarda uzaktan gelen şutları kurtarma konusunda iyi oynadı. Ardından belki ikinci golü de kurtarabilirdi. Ancak bu tür durumlar yaşanabiliyor, çünkü şut yakın mesafeden çekilmişti" ifadelerini kullandı.

Transfer piyasası ve gelecek planları

Karşılaşmanın sonunda teknik direktör, takımın transfer piyasasındaki çalışmaları hakkında da kısaca konuştu. Kulüp yönetimi ve teknik ekip, kendi fikirlerine uygun şekilde kadroyu güçlendirmek için aktif olarak çalışıyor.

Büyük hedefler peşindeki Torino ekibi, sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Bu hazırlık karşılaşması, teknik ekibe sezon başlamadan önce takımın güçlü ve zayıf yönlerini bir kez daha analiz etmek için önemli bir fırsat sundu.

JuventusInterLuciano SpallettiMichel Di Gregorioİtalya Futbolu
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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