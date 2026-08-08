Chelsea Jakarta'da Milan'ı farklı mağlup etti

·82·Spor
Chelsea Jakarta'da Milan'ı farklı mağlup etti

İngiltere Premier Ligi'nin önde gelen takımlarından Chelsea, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Jakarta'da Milan karşısında sahaya çıkarak 3-0'lık rahat bir galibiyet elde etti. Goal.com'un haberine göre bu karşılaşma, Londra ekibi için önceki başarısızlıkların ardından toparlanmak ve özgüvenini yeniden kazanmak adına önemli bir adım oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Maçın başından itibaren teknik heyetin uyguladığı dikkat çekici taktik değişiklikler oyunun kaderini etkiledi. İtalya millî takımının oyuncusu Marco Palestra, beklenmedik şekilde sol bek pozisyonunda görev yaptı ve görevini mükemmel yerine getirerek rakip savunma için sürekli tehlike yarattı.

İlk yarıdaki kırılma ve João Pedro'nun golleri

Milan'da Rafael Leão ve Luka Modrić yaz sezonunda ilk kez ilk 11'de sahaya çıksa da Christian Pulisic ve Santiago Giménez gibi önemli oyuncuların yokluğu takımın oyununu etkiledi. Chelsea ilk dakikalardan itibaren daha aktif oynayarak rakip kalenin önünde pozisyonlar üretti.

İlk yarının sonlarına doğru orta sahada üstünlük kuran Moisés Caicedo, kornerden topu ceza sahasına gönderdi. Savunmacıların gözünden kaçan João Pedro, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru açtı ve takımını öne geçirdi.

İkinci yarıda üstünlük ve Caicedo'nun şaheser golü

İkinci yarının başlamasıyla Chelsea üstünlüğünü daha da pekiştirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk saniyelerinde Pedro Neto arka direğe tehlikeli bir orta yaptı. Burada boş kalan João Pedro, topu yakın mesafeden ağlara göndererek maçtaki ikinci golünü attı.

Karşılaşmanın son sözü 50. dakikada söylendi ve bu an gecenin en güzel pozisyonuna dönüştü. Milan savunması kornerin ardından topu ceza sahasından tamamen uzaklaştıramadı. Bunun sonucunda Chelsea kaptanı Moisés Caicedo, ceza sahası dışından dış ayakla yaptığı vuruşla topu doğrudan uzak köşeye göndererek harika bir gol attı.

Bu galibiyet, Chelsea'nin önceki maçlarda Juventus'a 1-0 ve Tottenham'a 2-1 yenilmesinin ardından toparlanması ve psikolojik olarak yeniden güç kazanması açısından belirleyici önem taşıdı.

ChelseaMilanMoisés CaicedoJoão PedroFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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