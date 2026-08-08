Neftchi'den müthiş şov: Ferganalılar Qizilqum'u 5-0'lık skorla darmadağın etti!

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Neftchi'den müthiş şov: Ferganalılar Qizilqum'u 5-0'lık skorla darmadağın etti!

Özbekistan Süper Ligi'nin 16. haftasında son şampiyon ve lig lideri Neftchi, sahasında Qizilqum'u konuk etti ve rakip filelere cevapsız 5 gol gönderdi.

Fergana'daki İstiqlol Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip tamamen üstün bir oyun sergileyerek önemli 3 puanın sahibi oldu.

Alisher Odilov'dan duble ve farklı galibiyet

Karşılaşma ev sahibinin hızlı golüyle başladı. Henüz 3. dakikada Alisher Odilov skoru açarken, ilk yarının bitimine kısa süre kala Jamshid Iskanderov farkı artırdı (42. dakika).

Fergana ekibi ikinci yarıda da baskısını sürdürdü:

  • 65. dakikada Navoi ekibinin savunma oyuncusu Samandar Shukurullayev kendi kalesine gol attı (avtogol).

  • 70. dakikada yabancı oyuncu Stipe Peritsa dördüncü golü kaydederken, 83. dakikada Alisher Odilov dublesini tamamlayarak maçın skorunu belirledi — 5-0.

Puan durumu: Paxtakor ile fark açılıyor

Bu farklı galibiyetin ardından son şampiyon Neftchi, puanını 39'a çıkararak lig liderliğini daha da sağlamlaştırdı. Neftchi, en yakın takipçisi ve ikinci sıradaki Paxtakor'un (35 puan) 4 puan önünde bulunuyor.

Mağlup olan Qizilqum ise 17 puanla lig tablosunun 14. sırasında kaldı.

Maç bilgileri:

Süper Lig. 16. hafta

Neftchi — Qizilqum 5-0

8 Ağustos. Fergana. İstiqlol Stadı.

  • Goller: Alisher Odilov (3, 83), Jamshid Iskanderov (42), Samandar Shukurullayev (65, avtogol), Stipe Peritsa (70).

  • Neftchi: Botirali Ergashev, Boyan Siger, Ikrom Aliboyev (Vladimir Yovovich, 62), Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, Xurshid G‘iyosov (Asilbek Jumayev, 62), Jamshid Iskanderov (Muhsin Ubaydullayev, 77), Stipe Peritsa (Zoran Marushich, 77), Anvar G‘ofurov (Nurmuhammad Abdug‘aniyev, 46), Alisher Odilov, Farrux Sayfiyev, Ratinio.

  • Qizilqum: Farhod Rahmatov, Shaxzod Rahmatullayev, Luka Ratkovich (Ruslan Roziyev, 63), Elbek Otaqulov, Nikola Kumborovich, Samandar Shukurullayev, Jambuli Jigauri (Ozodbek Ergashev, 84), G‘iyos Rizaqulov (Nodirxon Ne’matxonov, 63), Maykon Duglas (Shahzod Turopov, 84), Diyor Rahmatilloyev (Fayzullo Jumanqo‘ziyev, 70), Otabek Jo‘raqo‘ziyev.

  • Sarı kartlar: G‘iyos Rizaqulov (44), Luka Ratkovich (46), Stipe Peritsa (71).

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NeftchiKızılkumPahtakorAlisher OdilovFergana
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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