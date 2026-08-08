ChatGPT ücretsiz sürümü için yeni dönem ve sınırsız iletişim

Yapay zekâ pazarında lider konumda bulunan OpenAI şirketi, ChatGPT platformu için büyük bir güncelleme sundu. ixbt.com’a göre bu değişiklikler öncelikle hizmetin ücretsiz sürümünü kullananların imkânlarını önemli ölçüde genişletmeye odaklanıyor. Gelecek haftadan itibaren milyonlarca kişi için iletişim çok daha kolay hâle gelecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirketin paylaştığı bilgilere göre yeni güncelleme kapsamında GPT-5.6 Luna modeli, tüm ücretsiz ve Go planı kullanıcıları için temel yapay zekâ kaynağı hâline gelecek. Ayrıca bu modelleri kullanırken geçerli olan saatte 10 ila 40 mesajlık önceki sınırlar tamamen kaldırılacak ve metin sohbetleri için tam anlamıyla sınırsız kullanım sunulacak.

Bununla birlikte uzmanlar, bazı kısıtlamaların devam edeceğini kullanıcılara hatırlattı. Özellikle dosya yükleme, görsellerle çalışma ve diğer ek araçların kullanımında önceki kurallar geçerliliğini koruyacak. Bu durum, şirketin kaynak dağıtımında dengeyi korumaya çalıştığını gösteriyor.

Karmaşık görevler ve yeni işlevler

Kullanıcıların karmaşık sorulara yanıt almasını kolaylaştırmak amacıyla arayüze özel bir Think düğmesi eklendi. Bu düğme sayesinde kullanıcılar, yapay zekânın daha fazla hesaplama kaynağı kullanmasını ve mantıksal akıl yürütme gerçekleştirmesini manuel olarak talep edebilecek.

Buna karşılık ücretli Plus ve Pro aboneleri için güncellenmiş GPT-5.6 Sol modeli sunuldu. Bu sürüm; bilgi arama, analiz, planlama, metin yazma ve karar verme gibi günlük görevlere yönelik olup daha doğru ve öz yanıtlar sağlıyor.

Ayrıca Sol modeli için özel bir kontrol kaydırıcısı kullanıma sunuldu. Kullanıcılar bu kaydırıcıyla düşünme derinliğini kendileri seçebilecek; hızlı yanıtlardan karmaşık görevlerin titizlikle analiz edilmesine kadar farklı seviyelerde ayarlama yapabilecek.

Doğruluk ve yeni strateji

OpenAI, kurum içi test sonuçlarına dayanarak yeni modellerin kalite açısından büyük ilerleme kaydettiğini belirtti. Özellikle GPT-5.5 Instant sürümüyle karşılaştırıldığında, en az bir olgusal hata yapma olasılığı GPT-5.6 Luna modelinde %62, GPT-5.6 Sol modelinde ise %68 azaldı.

İstatistiklere göre bugün ChatGPT hizmetini her hafta yaklaşık 1 milyara yakın kişi kullanıyor. Şirket, bu devasa kitleyi göz önünde bulundurarak stratejisini iki yöne ayırıyor: ücretsiz kullanıcılara günlük iletişim için geniş imkânlar sunulurken ücretli abonelere karmaşık görevleri yerine getirirken hesaplama kaynakları üzerindeki kontrol için daha fazla yetki veriliyor.