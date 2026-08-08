Marcus Rashford’ın kaderi: Satılacak mı, ikinci bir şans mı verilecek

İngiltere Millî Takımı’nın forveti Marcus Rashford, bir kez daha Manchester United yönetiminin önünde ciddi bir soru işareti olarak duruyor. Bir spor yayınındaki bilgilere göre Katalonya’daki kiralık dönemini başarıyla tamamlayan futbolcu Old Trafford’a döndü, ancak geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Bu haberi Goal.com veriyor .

Geçen sezon Marcus, Barcelona formasıyla önceki parlak oyun seviyesini yeniden yakalamayı başardı. Hansi Flick yönetimindeki takımın önemli bir parçası hâline gelen oyuncu, tüm kulvarlarda 49 maça çıktı ve 14 gol ile 11 asistlik katkı sağladı. Bu başarıların sonucunda Katalan ekibi İspanya La Liga’sını ve İspanya Süper Kupası’nı kazandı.

Katalonya’daki başarı ve beklenmedik karar

Tüm bu olumlu sonuçlara rağmen İspanyol kulübü, sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi. Barcelona, futbolcuyu 30 milyon avro karşılığında bonservisiyle kadrosuna katma hakkını kullanmadı ve bunun sonucunda forvet yeniden Manchester United’ın kontrolüne geçti. İngiliz kulübünün yönetimi için gerçek ikilem de tam bu noktada başladı.

The Telegraph’ın haberine göre Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, forvetin potansiyelini hâlâ yüksek değerlendiriyor. Teknik adam, futbolcunun yeniden en iyi performans seviyesine çıkarılabileceğine inanıyor. Ancak kulübün transfer politikası ve mali planları, bu konuda nasıl bir karar alınacağını öngörmeyi zorlaştırıyor.

Hatırlanacağı üzere futbolcunun Manchester United’daki son dönemi pek de sorunsuz geçmemişti. Ancak İspanya deneyimi, potansiyelinin hâlâ tükenmediğini gösterdi. Şimdi İngiliz kulübü yönetiminin onu yeni sezonda takımda tutup tutmayacağı ya da cazip bir teklif gelmesi hâlinde satıp satmayacağına yakın günlerde karar vermesi bekleniyor.