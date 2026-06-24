Ronaldo Özbekistan Maçı Sonrası Neler Söyledi?

Portekiz Milli Takımı forveti Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında Özbekistan'a karşı oynanan maçın ardından izlenimlerini paylaştı.

Yıldız forvet, takımının sahadaki özgüveninden, hareketliliğinden ve maç boyunca sergilediği gelişimden memnun olduğunu belirtti.

Ronaldo, FIFA'nın resmi web sitesine verdiği röportajda, «Çok mutluyum. Ancak benim için en önemlisi yaptığımız iş ve sahada gösterdiğimiz özgüvendir. Takım gerçekten iyi oynadı ve belirgin bir gelişim gösterdi» dedi.

Portekizli futbolcu, her zor durumun arkasında yeni bir fırsat yattığını vurguladı. Kişisel başarıların mutluluk verici olduğunu kabul ederken, temel amacının milli takımın çıkarları olduğunu belirtti.

Forvet oyuncusu, «Her zorluğun arkasında bir fırsat vardır. Elbette kişisel rekorlar keyif verici. Ancak temel amacım, milli takımın belirlediği hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak» ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo, Özbekistan karşısında rakip ağları iki kez sarstı. Maçın 6. ve 39. dakikalarında goller atarak duble yaptı.

Bu gollerle 41 yaşındaki futbolcu, Portekiz Milli Takımı tarihinin Dünya Kupaları'ndaki en golcü oyuncusu oldu.

Ronaldo'nun Dünya Kupaları'nda attığı toplam gol sayısı böylece 10'a ulaştı. Portekizli yıldız, zengin kariyerinde tarihi bir başarıya daha imza atmış oldu.

Buna rağmen Ronaldo, kişisel rekorlardan ziyade takımın sonucunu ve ilerlemesini daha önemli gördüğünü bir kez daha vurguladı.