Roberto Martinez: Sonuçtan Çok Memnunum

·32·Spor
Roberto Martinez: Sonuçtan Çok Memnunum

Portekiz milli takımının teknik direktörü Roberto Martinez, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Özbekistan karşısında alınan 5-0'lık farklı galibiyetin ardından görüşlerini paylaştı.

Portekiz, ilk turda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalmıştı. Martinez, bu beklenmedik sonucun takımın bir sonraki maça olan yaklaşımını olumlu etkilediğini belirtti.

FIFA'nın resmi web sitesine verdiği röportajda Portekizli teknik adam, «Bugün soyunma odasındaki tepkiyi gördük. Turnuvada ilerlemek için bazen ilk maçtaki gibi durumlara ihtiyaç duyulur», dedi.

Teknik direktör, Özbekistan'a karşı oynanan maçta sahaya daha olgun, disiplinli ve yüksek motivasyonlu bir takım çıktıklarını kaydetti.

Martinez, «Aynı disipline ve ruh haline sahip ancak daha olgunlaşmış bir takım gördük. Çünkü bu artık ilk maç değildi. Sonuçtan çok memnunum», şeklinde vurguladı.

Maçın ilk dakikalarından itibaren inisiyatifi ele geçiren Portekiz, ilk yarıda Özbekistan ağlarına üç gol gönderdi. Devre arasından sonra da baskısını sürdüren Avrupalılar, maçı 5-0'lık net bir skorla tamamladı.

Bu sonucun ardından Portekiz, iki maçta dört puan toplayarak grubunda liderliğe yükseldi.

Roberto Martinez'in öğrencileri şimdi grup aşamasının son turundaki maça hazırlanacak. Takım, bu maçta da olumlu bir sonuç alarak play-off aşamasına yükselmeyi hedefliyor.

Roberto MartinezPortekizÖzbekistanDünya Kupası 2026Futbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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