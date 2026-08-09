Meizu, 80 W gücündeki yeni Pandaer PTC16 şarj cihazını tanıttı

Meizu markasına ait Pandaer şirketi, kompakt boyutlara ve yüksek güce sahip yeni Pandaer PTC16 şarj cihazını resmi olarak satışa sundu. ixbt.com’un aktardığına göre, modern galyum nitrür (GaN) teknolojisine dayanan bu cihaz, kompakt yapısı ve ultra ince kasasıyla piyasadaki benzer ürünlerden belirgin şekilde ayrılıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni adaptör, yalnızca 13,9 milimetre kalınlığındaki düz bir gövdede üretilmiş. Cihazın toplam boyutları 85,5 × 50 milimetre, ağırlığı ise 99 gram. Bu özellikler, kullanıcıların şarj cihazını günlük çantalarında, hatta cüzdanlarında bile zorlanmadan taşımasına olanak tanıyor.

Teknik özellikler ve güç dağıtımı

Bu adaptör, aynı anda üç modern USB-C portuyla donatılmış. Böylece birden fazla cihazı eş zamanlı şarj etme ihtiyacını karşılıyor. Ana USB-C portu, Meizu’nun özel mCharge teknolojisi sayesinde 80 W’a kadar güç sağlayabiliyor. Diğer markalara ait cihazlar içinse USB Power Delivery 3.0 ve PPS protokolleri üzerinden 65 W’a kadar güç sunuluyor.

Diğer iki USB-C portunun her biri de 65 W’a kadar gücü destekliyor. Bu nedenle Pandaer PTC16, akıllı telefon ve tabletlerin yanı sıra bazı dizüstü bilgisayarları da sorunsuz şekilde şarj edebiliyor. Birden fazla cihaz aynı anda bağlandığında güç otomatik olarak dağıtılıyor: İki port kullanıldığında 45+20 W veya 45+15 W, üç portun tamamı kullanıldığında ise ana port 45 W, diğer iki port da sırasıyla 15 W güç sağlıyor.

Protokoller ve fiyat politikası

Şarj cihazı; Meizu mCharge, USB PD 3.0, PPS ve AVS’nin yanı sıra Huawei FCP, SCP ve Qualcomm Quick Charge 4+ standartları da dahil olmak üzere çok sayıda hızlı şarj protokolünü destekliyor. Bu sayede farklı üreticilerin mobil ve taşınabilir cihazlarıyla yüksek uyumluluk sunuyor.

Pandaer PTC16 şu anda resmi TMall çevrim içi mağazasında 229 yuan, yani yaklaşık 32 ABD doları fiyatla satışa sunuluyor. Özel kampanya kuponları kullanıldığında kompakt ve güçlü cihazın fiyatı 149 yuana, yani yaklaşık 21 dolara düşürülebiliyor.