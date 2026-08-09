iQOO Z11 akıllı telefon resmi görsellerde tanıtıldı

·82·Teknoloji
iQOO Z11 akıllı telefon resmi görsellerde tanıtıldı

iQOO markası, yaklaşan tanıtım öncesinde yeni iQOO Z11 akıllı telefonuyla ilgili ilk resmi bilgileri ve görselleri paylaşmaya başladı. ixbt.com'un haberine göre cihazın resmi tanıtımı bu yıl 20 Ağustos'ta yapılacak. Gelişmiş teknik özellikleri ve modern tasarımıyla dikkat çeken cihaz hakkında ixbt.com bilgi veriyor.

Şirket temsilcilerinin doğrulamasına göre yeni nesil cihaz, büyük ve yüksek kaliteli bir ekrana sahip olacak. Akıllı telefon, 6,83 inç 3D Curved AMOLED ekranla donatılacak. Bu tasarım, cam kaplamanın gövdenin yanlarına doğru kıvrılmasını sağlayarak kullanım sırasında daha fazla konfor sunuyor.

Ekran ve dış tasarım

Ekranın boyutu ve çerçeveleri hakkında da net bilgiler bulunuyor. Yayımlanan resmi görsellere göre ekran, ön panelin tam yüzde 93,82'sini kaplıyor. Son derece ince çerçeveler, içerik izlerken görsel genişlik hissini daha da artırıyor.

Ayrıca iQOO Z11'in gövde kalınlığının yalnızca 7,99 milimetre, ağırlığının ise 199 gram olacağı açıklandı. Görsellerden anlaşıldığı üzere cihazın yan çerçeveleri metalden üretilmiş. Bu da dayanıklılığını ve premium görünümünü destekliyor.

Performans ve teknik özellikler

Cihazın donanımı da ciddi bir ilgiyi hak ediyor. ixbt.com'un verilerine göre iQOO Z11, Hindistan pazarında yeni 4 nanometrelik MediaTek Dimensity 7500 Turbo işlemciye sahip ilk cihaz olacak. Resmi bilgilere göre bu çip, AnTuTu testlerinde 1,2 milyon puan alabiliyor.

Bunun yanı sıra akıllı telefon daha önce Geekbench AI veritabanında da görülmüştü. Test edilen cihazın 12 GB RAM ile donatıldığı ve en yeni Android 16 işletim sistemiyle çalıştığı belirlendi. Şirketin 20 Ağustos'ta düzenleyeceği kapsamlı tanıtımda cihazın diğer özelliklerini ve fiyatını da açıklaması bekleniyor.

iQOOiQOO Z11MediaTekAkıllı TelefonAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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