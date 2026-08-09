Diego Simeone, Julián Álvarez’in transferi hakkında sert açıklama yaptı

·53·Spor
Diego Simeone, Julián Álvarez’in transferi hakkında sert açıklama yaptı

Atlético Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, takımın forveti Julián Álvarez’in geleceğiyle ilgili duruma açıklık getirerek kulübün oyuncuyu yaz transfer döneminde satma niyetinde olmadığını kesin bir dille vurguladı. Goal.com’un haberine göre, 26 yaşındaki Arjantinli futbolcuyla Arsenal ve Barcelona ciddi şekilde ilgilense de Madrid ekibi tutumunu koruyor. Bu konuyla ilgili Goal.com haber veriyor.

Seul’de Manchester City’ye karşı oynanacak hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Simeone, durumun son derece net olduğunu belirtti. Arjantinli teknik adama göre kulüp yönetimi ve teknik heyet, forveti takımda tutma konusunda tam bir fikir birliğine vardı. Oyuncunun İngiltere Premier Lig’i veya La Liga’daki rakiplere transfer olmasına izin verilmeyecek.

Kulüplerin ilgisi ve mali engeller

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, hücum hattını güçlendirmek amacıyla 2022 Dünya Kupası şampiyonu Álvarez’i uzun süredir kadrosuna katmayı planlıyor. “Topçular” transfer piyasasında yeni bir yıldız arasa da Madrid’de onları aşılması zor bir engel bekliyor. Öte yandan Barcelona Sportif Direktörü Deco’nun oyuncunun menajeri Fernando Hidalgo ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğine dair bilgiler de bulunuyor.

Buna rağmen bu transfer, Katalanlar için mali kurallar ve ekonomik zorluklar nedeniyle neredeyse gerçekleştirilemez bir görev olmaya devam ediyor. Barcelona’nın başka transferlere de odaklanması ve katı mali kısıtlamalar nedeniyle bu anlaşma şimdilik imkânsız görünüyor.

Resmî tutum ve serbest kalma bedeli

Atlético Madrid İcra Direktörü Miguel Ángel Gil Marín, oyuncuyu transfer etmenin tek yolunun sözleşmesinde belirtilen devasa serbest kalma bedelinin ödenmesi olduğunu açıkça söyledi. Kaynağa göre Julián Álvarez’i kadrosuna katmak isteyen herhangi bir kulübün 500 milyon avro tutarındaki bedeli ödemesi gerekiyor.

Simeone, geçmiş yıllardaki Antoine Griezmann deneyimini hatırlatarak sportif açıdan oyuncunun gelişimine yardımcı olmaya devam edeceklerini vurguladı. Arjantinli teknik adam, “Sportif açıdan gelişmesine ve takıma katkı sunmayı sürdürmesine yardımcı olacağız” dedi.

Diego SimeoneJulián ÁlvarezAtlético MadridArsenalBarcelona
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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