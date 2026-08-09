Rodrigo De Paul, Lionel Messi'nin babasının anısına gol attı

Inter Miami orta saha oyuncusu Rodrigo De Paul, Leagues Cup kapsamında Monterrey'ye karşı oynanan maçta yakın dostu ve takım kaptanı Lionel Messi'nin ailesine destek ve dayanışma göstermek için anlamlı bir adım attı. Goal.com'un haberine göre Arjantinli futbolcu, rakip fileleri havalandırdıktan sonra yaptığı özel bir hareketle takım kaptanının yaşadığı ağır kayba duyduğu saygıyı ifade etti. Bu sırada Lionel Messi, babasının vefatı nedeniyle acilen ülkesine dönmüştü. Konuyla ilgili Goal.com şu bilgileri aktardı.

39 yaşındaki Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'nin 68 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Son aylarda ciddi sağlık sorunları yaşayan Jorge Messi, doktorların gözetimindeydi. Arjantin'deki Sanatorio Centro hastanesinden gelen haberin ardından yedi Ballon d'Or sahibi futbolcu, eşi ve çocuklarıyla birlikte yakınlarına ve annesine destek olmak için doğup büyüdüğü Rosario'ya gitti.

Sahadaki duygusal an ve saygı duruşu

Leagues Cup maçının önemli anlarından biri, deneyimli Brezilyalı futbolcu Casemiro'nun girişimiyle sahanın ortasında başlayan atak oldu. Casemiro, ceza sahasının yakınında bulunan Rodrigo De Paul'a pas verdi. De Paul hiç tereddüt etmeden düzgün bir vuruş yaptı, skoru açtı ve takımını öne geçirdi.

Golün ardından orta saha oyuncusunun geleneksel bir sevinç gösterisi yapmak yerine formasını çıkararak altından Lionel Messi'nin ünlü 10 numaralı formasını göstermesi, taraftarların ve uzmanların dikkatini çekti. Bu hareket, takım içindeki güçlü kardeşliğin ve zor günlerde birbirine destek olma anlayışının çarpıcı bir örneği oldu.

Jorge Messi'nin dünya futbolundaki yeri

Hayatını kaybeden Jorge Messi, oğlu için yalnızca bir baba değil, aynı zamanda onun devasa profesyonel kariyerinin mimarı ve en güvenilir danışmanıydı. Lionel'in Barcelona'daki ilk sözleşmesinden sonraki tüm büyük transferlerine kadar her süreçte ona destek oldu. Lionel'in çocukluk yıllarındaki ilk adımlarıyla özdeşleşen Newell's Old Boys kulübü de merhumun ailesine derin taziyelerini ileterek onun oğlunun kariyerindeki önemli rolünü özellikle vurguladı.

Inter Miami maç boyunca üstünlük kurmuş olsa da rakip takım karakter göstererek skoru eşitledi ve karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Buna rağmen maçın sportif sonucundan çok insani değerler ve Lionel Messi ailesinin yaşadığı acı herkesin odağında kaldı.

Şu anda dünyanın dört bir yanındaki futbol camiası, eski takım arkadaşları ve rakip kulüpler Messi ailesine derin taziye ve destek mesajları gönderiyor. Lionel Messi ise yakınlarının yanında olmak için bir süre futbol sahalarından uzak kalacak.