Rodri Barcelona'yı seçti: Mourinho transfer kararına öfkeli

Avrupa futbolunda transfer döneminin en sansasyonel gelişmelerinden biri yaşandı. Goal.com'un haberine göre deneyimli teknik direktör José Mourinho, Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri'nin Real Madrid'e transfer olmamasına öfkelendi. Portekizli teknik adam, İspanyol futbolcuyu merkezdeki taktik planlarının kilit parçası olarak görüyordu ancak orta saha oyuncusu ezeli rakip Barcelona'ya yöneldi. Bu haberi Goal.com bildirdi .

SPORT'un aktardığı bilgilere göre José Mourinho bu haberin ardından şoke oldu ve öfkesini gizleyemedi. Tüm yaz sezonu öncesi hazırlıklarını dünya şampiyonunun gelişine göre planlamıştı. Ancak futbolcunun Katalan kulübünü seçmesi, teknik direktörün bütün planlarını altüst etti.

Yönetimle anlaşmazlık ve yeni durum

Bu durum, Real Madrid yönetimi ile teknik direktör arasında birkaç gergin görüşmeye yol açtı. José Mourinho hemen başka bir üst düzey alternatifin transfer edilmesini talep etse de kulüp yönetimi orta sahaya başka bir oyuncu alınmayacağını kesin bir dille açıkladı. Sonuç olarak transfer kapıları kapandı ve teknik ekip mevcut kadronun imkânları doğrultusunda çalışmak zorunda kaldı.

José Mourinho artık takımın yapısını köklü biçimde değiştirmeye ve mevcut futbolcuların potansiyelinden maksimum düzeyde yararlanmaya çalışıyor. Plana göre Bernardo Silva ve Arda Güler, oyun kurulumunda daha önemli roller üstlenecek. Özellikle Bernardo Silva'nın Aurélien Tchouaméni ile birlikte daha derinde konumlanan bir ikili olarak görev yapması bekleniyor.

Bu taktik değişiklik, genç Arda Güler'in omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklüyor. José Mourinho, Türk yeteneği bir dönem Mesut Özil'in sergilediği seviyede takımın başlıca yaratıcı oyuncusu olarak görüyor. Valdebebas'taki antrenmanlarda teknik ekip, uzman bir ön liberonun yokluğunu Bernardo Silva ve Arda'nın teknik becerileriyle telafi etmeye çalışıyor.

Gelecek için alternatif plan ve genç yetenek

Real Madrid şu an Rodri'nin yerine başka bir ön libero transfer etmeme kararı almış olsa da kulüp gelecek için 30 milyon avroluk alternatif planını şimdiden belirledi. Ajax'ın 18 yaşındaki yeteneği Jorthy Mokio, Los Blancos scoutlarının dikkatini çekti. Oyuncunun fiziksel özelliklerinin La Liga'nın gerekliliklerine tamamen uyduğu düşünülüyor.

Ancak Hollandalı futbolcuyla 2031'e kadar sözleşme imzalanmış olması nedeniyle onu Madrid'e getirmek kolay olmayacak. Real Madrid'in, Rodri'nin Barcelona'ya transferinin resmen açıklanmasını bekledikten sonra Belçikalı futbolcu için görüşmeleri hızlandırması bekleniyor. Bu durum, kulübün transfer politikasında hazır yıldızların yanı sıra gelecek vadeden gençlere de odaklandığını gösteriyor.