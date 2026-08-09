Las Vegas'ta sansasyon: Quillan Salkilld, Gamrot'u daha ilk rauntta boğdu!

Bir süre önce ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde «UFC Fight Night 284» turnuvası sona erdi. Gecenin ana maçında hafif sıklet dövüşçüleri oktagonda karşı karşıya geldi.

Turnuvanın ana karşılaşmasında deneyimli Polonyalı dövüşçü Mateusz Gamrot Avustralyalı Quillan Salkilld'a karşı oktagona çıktı. Karşılaşma, MMA hayranları için beklenmedik ve sansasyonel bir sonuçla sona erdi.

İlk rauntta gelen hızlı zafer ve boğma tekniği

Dramatik geçen karşılaşmanın ilk raundunun bitmesine yalnızca 35 saniye kala Avustralyalı sporcu, tanınmış ve deneyimli rakibini yerde yakaladı. Salkilld son derece isabetli bir hamleyle Gamrot'u boğma tekniğiyle (submission) maçı erken bırakmaya mecbur etti.

Dövüşçülerin istatistikleri ve Salkilld'ın «korkunç» serisi

Mateusz Gamrot: Bu mağlubiyet, Polonyalı sporcunun kariyerindeki 5. yenilgi oldu. Kariyerinde 26 galibiyet bulunuyor; ayrıca 1 karşılaşması sonuçsuz ilan edildi.

Quillan Salkilld: Avustralyalı dövüşçü kariyerinin 13. galibiyetini kutladı. Rekorunda 2 mağlubiyet de bulunuyor.

Bu sonuçla Salkilld galibiyet serisini 11 maçaUFC'deki galibiyet sayısını ise 6'ya çıkardı.

Hatırlatmak gerekirse: Quillan Salkilld bir önceki maçında da büyük bir sansasyona imza atmıştı. Hafif sıkletin bir diğer üst düzey dövüşçüsü Beneil Dariush'u ilk rauntta teknik nakavtla mağlup etmişti. Akşamki karşılaşma, Avustralyalı dövüşçünün sıkletin üst düzey adaylarından biri hâline geldiğini gösteriyor.

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