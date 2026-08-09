Dana White, McGregor’ın restoranında konuk oldu: Ona videolu mesaj gönderdi!

·44·Spor
Dana White, McGregor’ın restoranında konuk oldu: Ona videolu mesaj gönderdi!

UFC Başkanı Dana White, İrlanda’nın başkenti Dublin’de bulunan Conor McGregor’a ait ünlü Black Forge Inn restoranında konuk oldu.

Dünyanın en güçlü MMA organizasyonunun başkanı, Zuffa Boxing 10 turnuvası öncesinde düzenlenen Dövüş Haftası kapsamında İrlanda’yı ziyaret etti. Ziyareti sırasında White, sosyal medyadaki resmi hesabından bir video mesaj yayımlayarak ameliyat geçiren McGregor’a içten dileklerini iletti.

“Geçmiş olsun, en kısa sürede ayağa kalk”

Dana White, restorandaki hizmet kalitesini ve yemekleri övdükten sonra Conor’a şöyle seslendi:

“Size söylemiştim: Buradayım, Black Forge Inn’deyim. Hizmet harika, misafirperverlik de öyle; yemekler ise çok lezzetli. Teşekkürler kardeşim. En kısa sürede iyileş ve ayağa kalk”— dedi UFC Başkanı.

Conor McGregor oktagona ne zaman dönecek?

Hatırlanacağı üzere dizinden başarılı bir ameliyat geçiren Conor McGregor, kısa süre önce planlarını paylaşmıştı.

İrlandalı yıldız, UFC ile yaptığı mevcut sözleşmesi kapsamındaki son maçına çıkmak için 2027 International Fight Week (Uluslararası Dövüş Haftası) turnuvasında oktagona dönmeyi planlıyor.

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Dana WhiteConor McGregorUFCDublinİrlanda
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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